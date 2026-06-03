Van Hooijdonk langsung menegur pemain pengganti timnas Belanda begitu pertandingan usai

Pierre van Hooijdonk memberikan penilaian yang keras terhadap Jorrel Hato setelah pertandingan Belanda melawan Aljazair. Menurut analis NOS tersebut, bek kiri yang masuk sebagai pemain pengganti itu seharusnya tahu bahwa Anis Hadj Moussa, yang menjadi penentu kemenangan, akan bergerak ke dalam dari sisi kanan.

''Tentu saja, hal ini sering kita lihat di Belanda,'' kata Van Hooijdonk menganalisis gol indah 0-1 yang dicetak Hadj Moussa di menit-menit akhir. ''Hanya saja, Jorrel Hato, yang tinggal di London, mungkin jarang menonton sepak bola Belanda.''

''Satu gerakan tubuh saja dan Hato hampir saja kalah. Padahal kamu tahu Hadj Moussa akan mengarah ke kaki kirinya. Dan menurutku dia akan melewati luar, untuk memberikan umpan silang. Tapi jika kamu membiarkan ini terjadi, berarti kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pemain yang kamu hadapi,'' kata mantan penyerang yang terkejut itu kepada Hato.

Van Hooijdonk melanjutkan: ''Dan Hato seharusnya tahu, jika dia masuk sebagai pengganti, dan Hadj Moussa masuk, bahwa itu akan menjadi pertarungan. Maka kamu tidak siap dengan baik,'' ulangi pengamat timnas Belanda itu sekali lagi.

Hato masuk ke lapangan pada awal babak kedua. Bek Chelsea itu mengambil alih posisi bek kiri dari Micky van de Ven, yang tampaknya menjadi pilihan utama menjelang Piala Dunia.

Timnas Belanda tampaknya akan mengakhiri pertandingan perpisahan di De Kuip dengan hasil imbang. Namun, Hadj Moussa yang masuk sebagai pengganti memiliki rencana lain dan membuat para penggemar fanatik Aljazair bersorak pada menit ke-86.