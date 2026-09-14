Willem van Hanegem dalam podcast Willem & Wessel mengkritik kiper Feyenoord, Tjark Ernst. Mantan pemain dan pelatih klub Rotterdam itu dalam konteks tersebut mendorong kembalinya seorang wajah lama.

Van Hanegem melihat Ernst beberapa kali melakukan kesalahan pekan lalu saat kalah 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions. ''Itu bukan semuanya salah dia. Tapi beberapa gol memang iya. Saya merasa setiap kali dia selalu melakukan sedikit terlalu kurang, kalau tidak mungkin dia bisa menahannya.''

Pelatih yang sudah pensiun itu mengajukan satu nama yang sudah dikenal sebagai kemungkinan pengganti Ernst. ''Bisakah kita memulangkan Bijlow? Itu akan menyenangkan. Ada satu hal yang pasti: dia adalah orang Feyenoord. Jadi kenapa tidak? Anda harus memastikan punya banyak orang Feyenoord sejati di tim Anda. Itu yang paling indah.''

Bijlow meninggalkan Feyenoord pada Januari untuk bergabung dengan klub Italia, Genoa. Sabtu lalu, kiper Belanda itu berdiri di bawah mistar dalam laga kandang melawan Frosinone, yang pulang dengan hasil imbang 1-1.

Van Hanegem senang dengan kemenangan 0-7 atas PEC Zwolle pada hari Minggu. De Kromme tetap langsung memberikan catatan kritis. ''Kalau sekarang kita kembali cuma berteriak betapa bagusnya itu, maka pekan depan Anda akan kembali mendapat tamparan. Jangan terlalu cepat bersorak, itu milik Feyenoord.''

Pengamat Feyenoord itu terutama senang untuk Jivayno Zinhagel, yang mencetak gol setelah jeda di Zwolle. ''Lagi seorang bocah muda, itu memang membuat saya senang. Saya tidak mengatakan dia langsung luar biasa. Tapi gol itu, itu bola yang luar biasa. Karena dia adalah orang Feyenoord, saya akan bilang itu disengaja.''

''Memang absurd bahwa pekan lalu di sisi lain juga sudah ada bocah tujuh belas tahun yang mencetak gol seperti itu. Akan menyenangkan kalau mereka terus seperti itu'', kata Van Hanegem, merujuk kepada Jerayno Schaken, yang mencetak gol saat bertandang ke NEC.