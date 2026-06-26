Virgil van Dijk, bintang tim nasional Belanda, mengungkapkan kebahagiaannya setelah menyelesaikan babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak Grup 6.

Tim Oranje memastikan posisi teratas setelah menang 3-1 atas Tunisia, sehingga mengumpulkan total 7 poin, dan akan menghadapi pertandingan sengit melawan Maroko di babak 32 besar.

Van Dijk mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan oleh ESPN NL melalui saluran YouTube-nya, “Secara umum, saya puas dengan hasilnya. Kami telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan.”

Ia menambahkan, “Kami memulai dengan sangat baik, tetapi seiring berjalannya babak pertama, permainan menjadi sedikit acak dan tidak terorganisir. Hal itu sebenarnya tidak perlu, namun tidak ada ancaman nyata.”

Ia menyoroti, “Tentu saja menyebalkan kebobolan gol dari tendangan bebas, jadi ini adalah hal yang pasti harus kami bahas dan fokuskan kembali.”

Dia melanjutkan, “Apakah Maroko adalah pilihan favorit kami? Pilihan favorit saya adalah menjadi juara grup dan lolos ke babak 32 besar, dan itulah yang terjadi.”

Van Dijk menegaskan, “Kami sekarang tahu bahwa lawan yang tangguh dan kuat menanti kami di Monterrey. Saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan belum pernah mengunjungi Meksiko sama sekali, jadi saya berharap ada banyak pendukung Belanda di sana.”