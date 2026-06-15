Van Dijk mengkritik keputusan FIFA terkait Piala Dunia 2026

Kapten tim nasional Belanda, Virgil van Dijk, mendesak Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk meninjau kembali penerapan jeda minum air selama Piala Dunia 2026, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 melawan Jepang pada Minggu kemarin.

Van Dijk mencetak gol pertama Belanda dalam pertandingan tersebut, namun Jepang berhasil mencetak gol penyeimbang yang dramatis, sehingga masing-masing tim meraih satu poin pada laga pembuka Piala Dunia.

Surat kabar Inggris "Metro" menyebutkan bahwa penerapan jeda wajib oleh FIFA telah mengubah pertandingan menjadi empat babak, meskipun kondisi cuaca selama beberapa pertandingan relatif moderat.

Faktanya, kondisi di Houston tadi malam, di mana pertandingan digelar di bawah atap, hampir sempurna untuk sepak bola karena suhu sekitar 20 derajat.

Van Dijk mengatakan ketika ditanya tentang jeda minum air selama pertandingan: "Jeda minum air agak menarik karena saya menonton hampir semua pertandingan, bahkan hari ini, dan setiap kali para pemain pergi minum, muncul iklan, hal itu agak mengganggu... bukan sesuatu yang benar-benar saya sukai."

Dia menambahkan seperti yang dilansir surat kabar Inggris itu: "Saya juga berpikir hal itu tidak baik bagi penonton netral di televisi. Jadi, jika cuaca sangat panas, minum air memang baik, tetapi menurut saya setiap pertandingan harus dilihat secara terpisah."

Dia melanjutkan dengan senyum sedih: "Saya rasa saya sudah cukup banyak bicara soal ini."

Timnas Belanda dan Jepang bersaing di Grup E yang juga mencakup Swedia dan Tunisia, dengan catatan bahwa pertandingan ini berakhir dengan kekalahan El-Nesr (5-1).



