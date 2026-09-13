Kapten Liverpool asal Belanda, Virgil van Dijk, menggelar pertemuan langsung dengan pelatih baru timnas negaranya, Xavi Hernandez, untuk mengambil keputusan mengenai masa depan internasionalnya.

Van Dijk, yang berusia 35 tahun, telah tampil dalam 96 pertandingan internasional bersama timnas negaranya sepanjang perjalanan kariernya.

Namun, Federasi Sepak Bola Belanda tengah mengalami pergantian kepemimpinan, setelah timnas Belanda hanya mampu mencapai babak 32 besar di Piala Dunia, dan Ronald Koeman pergi seusai turnamen, lalu Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona, ditunjuk sebagai penggantinya.

Tampaknya masih ada ketidakjelasan mengenai apakah Van Dijk akan memainkan peran bersama timnas Belanda di masa depan, dan dalam upaya untuk mencapai sebuah keputusan, sang bek berupaya mengadakan pembicaraan dengan pelatih baru Xavi menurut surat kabar Inggris "Mirror".

Media Belanda menyebutkan bahwa akan digelar pertemuan baru antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan mendatang, dan keduanya juga telah melakukan pembicaraan pada pertengahan pekan ketika Liverpool menghadapi raksasa Spanyol Atletico Madrid di Liga Champions Eropa.

Van Dijk baru-baru ini berkata tentang masa depannya: "Saya merasa masih mampu memberikan nilai dan arti penting bagi tim. Jika kami menyepakati hal itu, maka kami memiliki dua tahun yang bagus di depan sebelum Piala Eropa 2028. Dan jika kami tidak sepakat, kita lihat apa yang akan terjadi."

Timnas Belanda akan menjalani empat pertandingan selama jeda internasional, di mana mereka akan menghadapi Jerman pada laga pembukanya di Liga Bangsa-Bangsa Eropa, sebelum dua pertandingan melawan Serbia, dan satu pertandingan lagi melawan Yunani.

Sementara Van Dijk berharap dapat menuntaskan masa depan internasionalnya dalam waktu dekat, hal yang sama juga berlaku untuk masa depannya bersama Liverpool, karena pemain Belanda ini hanya menyisakan satu tahun lagi dalam kontraknya bersama Liverpool, dengan catatan bahwa terdapat spekulasi bahwa manajemen klub akan menunda segala negosiasi mengenai perpanjangan kontrak hingga tahun depan.

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