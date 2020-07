Blunder Virgil Van Dijk & Alisson, Momen Langka Di Liverpool

Virgil van Dijk dan Alisson memiliki reputasi tangguh selama berkiprah di Liga Primer Inggris, namun keduanya sama-sama melakukan blunder fatal yang berujung pada kekalahan , Kamis (16/7) dini hari WIB.

Telah mengamankan trofi liga musim ini, The Reds mengunjungi Emirates Stadium untuk menghadapi yang sedang dalam performa negatif karena kalah dari Hotspur pada akhir pekan kemarin.

Pasukan Jurgen Klopp tampak akan melanjutkan dominasi seperti yang sudah mereka tunjukkan sejak awal musim, ketika Sadio Mane mencetak gol pada menit ke-20.

Liverpool membutuhkan kemenangan dalam sisa tiga pertandingan musim ini untuk melewati rekor poin dalam satu kampanye musim (100) dan rekor kemenangan (32).

Namun, alih-alih mempertahankan atau menambah keunggulan, Liverpool justru kolaps dan dimaksimalkan Arsenal untuk bangkit.

1 - Arsenal's equaliser came following Virgil van Dijk's first error leading to a goal in the Premier League since March 2019 (v ), while it was also the Gunners' first shot of the game. Gift. pic.twitter.com/N6IlV0hgJL