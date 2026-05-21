Van der Vaart menyindir rekan setimnya: 'Menurutku, dia benar-benar kiper yang hebat...'

Rafael van der Vaart membuat pernyataan yang menarik tentang kiper dalam podcast Wes & Raf. Mantan gelandang yang pernah membela Ajax dan Timnas Belanda ini berpendapat bahwa kiper sering kali terlalu banyak ikut campur dalam diskusi seputar sepak bola.

“Menurut saya, kiper terlalu banyak bicara soal permainan. Bukan tanpa alasan seseorang menjadi kiper,” kata Van der Vaart sambil tersenyum. Analis tersebut juga menceritakan bahwa mantan direktur Ajax, Edwin van der Sar, terkadang mengirim pesan kepadanya saat siaran jika ia membuat komentar tentang kiper.

“Itu juga sedikit berasal dari Ajax, menurut saya,” kata Sneijder. “Di sana sering sekali dikatakan bahwa kiper dan pemain sayap kiri itu sedikit gila.”

Van der Vaart kemudian menyebut Ronald Waterreus sebagai contoh. “Saya misalnya menganggap Waterreus sebagai kiper yang luar biasa, tapi saat dia duduk di sini, saya merasa dia tampil sangat baik,” kata Van der Vaart. “Dia benar-benar menjadi dirinya sendiri, tapi juga benar-benar seorang kiper.”

Mantan pemain internasional itu juga menyebut Frank Rost, yang pernah menjadi rekan setimnya di Hamburger SV, sebagai contoh kedua. Van der Vaart tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal itu.