Van der Vaart menertawakan pemain Prancis: 'Sedang naik komidi putar di pasar malam'

Rafael van der Vaart dan Pierre van Hooijdonk menikmati penampilan Spanyol, yang mengalahkan Prancis yang tampil buruk (0-2) di semifinal Piala Dunia. Tim Prancis sama sekali tidak berdaya dalam serangan, demikian menurut analisis dari NOS.

Van der Vaart menilai Spanyol 'pantas sekali' menang di laga semifinal tersebut. ''Mereka bermain seperti yang mereka lakukan sepanjang turnamen: mengendalikan permainan. Lawan sama sekali tidak bisa menyentuh bola sepanjang pertandingan. Mereka hanya memiliki sedikit peluang. Namun, saya melihat beberapa serangan yang menarik.''

Di sisi lain, mantan gelandang ini memberikan penilaian keras terhadap Prancis. “Rabiot itu seolah-olah sedang berada di komidi putar di pasar malam. Dan masih ada beberapa pemain lain seperti itu. Mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan permainan. Sedangkan Dembélé, kamu selalu merasa: entah dia kelas dunia, atau kadang-kadang seperti pemain amatir. Hampir tidak ada yang di antaranya.”

Van Hooijdonk juga memuji Spanyol. “Melawan tim terbaik di turnamen ini. Karena saya masih berpendapat demikian,” kata mantan penyerang itu, yang sebelumnya menjagokan Prancis sebagai favorit menjelang semifinal.

“Sepertinya Prancis sedang mengalami hari yang kurang bagus. Tapi itu benar-benar meremehkan Spanyol. Mereka berhasil mengungkap kelemahan Prancis. Ini pertama kalinya kita hampir tidak melihat kualitas lini depan Prancis beraksi. Mereka hanya terjebak dalam pola permainan melingkar yang panjang,” kata Van Hooijdonk yang terkesan dengan Spanyol.

Tim Spanyol kini menanti hasil pertandingan semifinal lainnya antara Argentina dan Inggris. Kedua negara tersebut akan bertanding pada hari Rabu di Atlanta.