Van der Vaart memergoki Koeman berbohong soal rencana untuk Piala Dunia

Rafael van der Vaart tidak percaya sama sekali dengan pernyataan Ronald Koeman. Pelatih tim nasional itu mengatakan pekan ini bahwa ia ingin benar-benar mengisolasi diri dari semua media, termasuk media sosial, selama Piala Dunia.

Koeman mengatakan pada Rabu dalam konferensi pers bahwa ia ingin mengabaikan media Belanda selama putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih tersebut tidak setuju dengan saran bahwa boikot total adalah tindakan yang berlebihan. ''Kalau begitu, saya harus membedakan antara orang yang mungkin mengatakan sesuatu yang masuk akal dan orang lain yang kurang masuk akal. Atau mendengarkan para mantan pemain.''

Van der Vaart menganggap pernyataan Koeman sebagai omong kosong. ''Itu bohong,'' katanya dalam podcast Wes & Raf. ''Dia mendengar semuanya. Atau setidaknya dari juru bicara persnya.''

Juru bicara timnas Belanda, bernama Samuël Sanches, tampaknya memainkan peran penting dalam sikap staf teknis Oranje terhadap media. Ia baru-baru ini memberi tahu Koeman tentang aturan ketat di NBA, liga basket Amerika.

"Begitu para pemain basket di sana masuk ke babak playoff, mereka menjauhi media sosial," kata Koeman, yang mempertimbangkan untuk menerapkan larangan serupa bagi skuad Oranje. "Mungkin. Tapi itu akan sangat sulit.

''Hal itu berkaitan dengan berada dalam 'gelembung'. Anda sepenuhnya fokus pada performa. Dan segala hal yang datang dari luar akan mengganggu dan menguras energi,'' kata Koeman pada Rabu dalam sesi konferensi pers timnas Belanda seputar seleksi Piala Dunia.