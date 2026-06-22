Van der Gijp penggemar berat De Jong: ''Tapi mereka berdua melakukannya tiga kali seminggu''

René van der Gijp dan Johan Derksen akan membahas peran Frenkie de Jong di tim nasional Belanda pada acara Vandaag Inside Oranje hari Senin. Keduanya mengagumi gelandang tersebut, namun juga menyampaikan kritik.

“Kami sering saling berkata: cara dia bermain Sabtu lalu, itu tidak biasa. Tapi apakah itu standar yang seharusnya? Karena dia tidak selalu bisa mencapai level itu,” kata Van der Gijp, yang tidak selalu terkesan dengan penampilan De Jong di FC Barcelona dan Oranje. “Dan pada dasarnya, Iniesta dan Xavi memang melakukannya tiga kali seminggu. Mencapai level yang sangat tinggi.”

“Tapi mungkin itu memang tidak bisa menjadi standar. Mungkin dia tidak selalu dalam kondisi prima dan mengalami ketidaknyamanan fisik. Dan tubuhnya tidak mendukung. Saya tidak tahu,” kata analis asal Dordrecht itu, yang pendapatnya ditambahkan oleh rekan diskusi Johan Derksen.

“Dia adalah pesepakbola yang luar biasa. Saat dia menguasai bola, tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, dia harus bermain maju 20 hingga 30 meter, ke posisi yang aman,” saran Derksen kepada pelatih timnas Ronald Koeman.

“Kami pernah melihatnya bermain dalam pertandingan di mana dia melakukan itu. Bahwa dia juga masuk ke kotak penalti,” kenang Van der Gijp. “Lalu kami berkata: ‘Apakah kamu melihat Frenkie de Jong saat melawan Atlético Madrid?’ Kami bilang: ‘Ini tidak wajar.’”

“Saya selalu merasa dia bisa bermain jauh lebih baik,” Derksen tetap skeptis terhadap De Jong. “Dia bisa bermain sepak bola dengan baik. Tapi, seandainya saja dia melakukan aksi-aksi seperti di titik tengah lapangan itu di dalam kotak penalti lawan.”

Van der Gijp kembali angkat bicara: “Saya rasa dia tidak akan bisa melakukannya setiap pekan,” kata analis tersebut, yang tidak mengharapkan pemain timnas Belanda itu akan kembali tampil di level tertinggi.