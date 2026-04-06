Van der Gijp menyebut klub ideal bagi bintang PSV Ismael Saibari

René van der Gijp telah lama mengagumi Ismael Saibari. Meskipun demikian, analis asal Dordrecht ini tidak melihat gelandang serang PSV tersebut akan langsung bergabung dengan klub papan atas Eropa, demikian terungkap pada Senin di acara Vandaag Inside.

Pembawa acara Wilfred Genee ingin tahu apa yang akan dihasilkan pemain PSV tersebut. Van der Gijp langsung mengubah arah pembicaraan. ''Saibari tidak akan bergabung dengan klub-klub besar di Eropa, seperti Bayern München dan sejenisnya. Saya tidak berpikir demikian. Saya lebih mengarah ke Borussia Dortmund atau klub lain.''

Van der Gijp melihat gelandang tersebut terutama bersinar di panggung Eropa. ''Saibari telah memainkan beberapa pertandingan bagus di Liga Champions. Terutama saat melawan Bayern, saya merasa dia bermain bagus, saat itu dia juga mencetak gol yang indah. Dan Kompany yang aneh itu mengenalnya.''

"Saat ini dia adalah pemain terbaik di PSV," kata Derksen setuju. Valentijn Driessen juga sangat mengagumi Saibari. "Dia memang begitu bagus hingga sudah melampaui level sepak bola Belanda."

Derksen kemudian menambahkan sebuah pengamatan. ''Saya selalu merasa dia sedikit kelebihan berat badan.'' Van der Gijp langsung menanggapi hal itu. ''Dia memang punya kepala yang agak besar, tapi itu bisa diterima.''

"Tapi dia punya kekuatan dan agresivitas. Itu berbeda dengan Veerman. Itu cerita lain," kata mantan penyerang sayap PSV itu sambil kembali memuji Saibari. "Saat tandang ke Feyenoord, dia juga mencetak gol luar biasa dengan kaki kirinya."

“Dan Saibari harus beruntung bahwa Kompany, yang tentu saja dia kenal, berpikir: dia bisa berguna bagi saya. Karena jika dia punya tiga pemain di lini tengah Bayern, dia pasti butuh lima pemain total. Yang sama bagusnya,” Van der Gijp mengantisipasi kemungkinan transfer ke Bayern.

Sebagai penutup, Driessen mencatat bahwa pemain asal Belanda tidak lagi dibayar sebesar 70 juta euro. ''Mungkin 30 atau 35 juta euro. Saya tidak tahu sampai kapan kontraknya di PSV masih berlaku.'' Saibari terikat kontrak di Eindhoven hingga pertengahan 2029.