Van der Gijp: 'Dia seharusnya lebih baik pergi dari Feyenoord'

René van der Gijp menilai Sem Steijn mungkin seharusnya pergi dari Feyenoord pada musim panas lalu. Gelandang asal Den Haag itu musim lalu lebih sering menjadi starter, tetapi setelah jeda musim panas kini lebih banyak berperan sebagai pemain pengganti.

"Itu juga bukan hal sepele," analisis Van der Gijp pada Senin di KieftJansenEgmondGijp. "Saat Anda datang, langsung dijadikan kapten. Lalu juga masuk tim nasional Belanda. Dan setelah itu Anda malah duduk di bangku cadangan dan dianggap tidak cukup bagus."

Dalam pandangan Van der Gijp, petualangan di luar negeri bisa menjadi solusi bagi Steijn. "Sebenarnya, dia lebih baik pergi pada musim panas ini dan bermain di tim papan tengah di Portugal atau Prancis. Di tempat di mana Anda bisa bermain di setiap pertandingan."

Presenter Michel van Egmond justru menilai keputusan Steijn untuk terus berjuang mendapatkan peluangnya di Feyenoord sebagai sesuatu yang berani. "Saya juga merasa itu menunjukkan karakter bahwa dia tidak melakukannya."

Steijn mencetak gol pekan lalu sebagai pemain pengganti melawan FC Barcelona dan terlihat sangat senang dengan hal itu. Pada hari Minggu melawan PEC Zwolle (menang 0-7), gelandang itu kembali dimainkan sebagai pemain pengganti oleh Giovanni van Bronckhorst, yang belum lama ini memuji sikap Steijn.

"Saya menilai Steijn sebagai profesional top yang siap ketika kami membutuhkannya. Saat ini dia memang belum mendapatkan jumlah menit bermain yang dia inginkan. Namun, inilah tipe pemain yang akan bermain dan mendapatkan lebih banyak menit di periode sibuk," kata pelatih Feyenoord itu.

"Sekarang pun dia sudah bekerja untuk menjaga kebugarannya dan siap ketika momennya tiba. Tentu Anda juga ingin ada persaingan di dalam tim. Cara dia menyikapinya, baik dalam kerja keras maupun perilakunya, menurut saya patut menjadi teladan," ujar Van Bronckhorst, yang sangat senang dengan kontribusi Steijn.