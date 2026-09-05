Van Bronckhorst: "Saya diberi tahu oleh klub bahwa Hadj Moussa..."

Giovanni van Bronckhorst memperkirakan Anis Hadj Moussa akan tetap bertahan di Feyenoord meski ada minat serius dari Ittihad Club. Menjelang laga tandang melawan NEC, sang pelatih menjelaskan kepada ESPN bahwa ia mendengar dari pihak klub bahwa transfer pemain Aljazair itu tidak sedang dibahas.

Hadj Moussa tidak masuk dalam skuad Feyenoord untuk pertandingan pada Sabtu siang. Banyak hal terjadi di sekitar penyerang itu dalam 48 jam terakhir dan menurut Van Bronckhorst, hal tersebut jelas berdampak padanya. “Saya pikir semua orang bisa melihat bahwa ini juga sangat berat baginya. Pikirannya tidak sepenuhnya ada di sini.”

Winger itu dua kali terlambat pada Sabtu, sehingga Van Bronckhorst memutuskan untuk mencoretnya dari skuad untuk duel melawan NEC. “Saya sangat memahami situasinya, tetapi pada akhirnya saya tetap harus membuat keputusan. Jadi saya merasa lebih bijak, dan juga lebih baik untuk tim, jika hari ini dia tidak bersama kami.”

Van Bronckhorst menjelaskan bahwa Hadj Moussa tetap ikut bersama Feyenoord ke Nijmegen. “Pagi ini dia terlambat, tetapi siang ini dia juga terlambat datang untuk sebuah pertemuan. Itu bagi saya menjadi titik akhirnya, bahwa hari ini bukan harinya bagi dia untuk bisa ikut bersama tim.”

Sang pelatih menyebut absennya penyerang itu sebagai hal yang menyulitkan timnya. “Ini membuat frustrasi, karena tentu Anda ingin seluruh grup tetap bersama dan semua orang seratus persen fokus pada pertandingan. Anis tentu adalah pemain yang sangat penting bagi kami, itu sudah dia tunjukkan musim lalu.”

Situasi ini terjadi ketika Ittihad Club terus berupaya keras memboyong Hadj Moussa ke Arab Saudi. Feyenoord sebelumnya menolak tawaran senilai 37,5 juta euro, setelah itu klub Saudi tersebut pada Sabtu, menurut De Telegraaf, kembali dengan proposal yang ditingkatkan, yakni sekitar 40 juta euro.

Namun, Van Bronckhorst masih tidak memperkirakan penyerangnya akan pergi. Menanggapi sugesti bahwa Feyenoord mungkin harus menyesuaikan targetnya jika Hadj Moussa tetap hengkang, ia menjawab tegas: “Saya pikir dia tidak pergi. Saya mendapat informasi bahwa dia sama sekali tidak akan pergi.” Sang pelatih juga berasumsi bahwa Hadj Moussa akan kembali bergabung seperti biasa setelah Sabtu.

Bahkan tanpa perubahan dalam skuad, ambisi Van Bronckhorst tetap sama. “Mengeluarkan potensi setinggi mungkin dari tim ini,” katanya. “Ini adalah tim yang sangat bertalenta, jadi banyak waktu dan energi dicurahkan untuk perkembangan para pemain itu. Semakin cepat dan semakin baik proses itu berjalan, semakin baik pula Anda akan bermain dan semakin besar tentu peluang Anda untuk meraih trofi.”