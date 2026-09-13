Feyenoord mengincar pelampiasan saat melawan PEC Zwolle setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona di Liga Champions. Giovanni van Bronckhorst kini telah mengumumkan susunan pemain tim tamu dan sedikit mengubah timnya dibanding beberapa hari lalu.

Tjark Ernst tetap menjadi starter di bawah mistar di Zwolle meski menjalani laga sulit di Barcelona. Givairo Read (kanan) dan Mika Mármol (kiri) menjadi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Tsuyoshi Watanabe membentuk jantung pertahanan tim Rotterdam itu.

Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël kembali mendapat tempat di starting XI lini tengah. Oussama Targhalline masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Barcelona pada Rabu dan Giovanni van Bronckhorst puas dengan penampilannya.

"Kami ingin mengubah sedikit tekanan kami di babak kedua, khususnya Valente di sisi sayap agar lebih terlibat dalam permainan. Oussama menjalankannya dengan baik, sehingga Anda bisa memberi tekanan sedikit lebih ke depan. Itu adalah kekuatan Targhalline," ujar pelatih Feyenoord itu dalam sesi pers pada Jumat.

Anis Hadj Moussa mengisi sisi kanan lini depan, dengan Luciano Valente beroperasi dari kiri. Nacho Ferri, yang golnya dianulir saat melawan Barcelona karena offside, menjadi ujung tombak Feyenoord di Zwolle.

Susunan pemain PEC Zwolle: Schendelaar; Aertssen, Graves, Viergever, Van der Haar; Sommer, Fichtinger; Mbayo, Velanas, Cissoko; Kostons

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.