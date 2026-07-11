Van Bronckhorst memuji 'bakat luar biasa' Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst sangat memuji Shaqueel van Persie. Penyerang muda itu masuk sebagai pemain pengganti pada Sabtu lalu dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan Club Brugge, setelah itu Feyenoord menang 3-1 dalam pertandingan persahabatan tersebut.

“Sangat bagus. Dia adalah salah satu talenta terbaik yang kami miliki saat ini,” kata pelatih Feyenoord yang tampak puas itu dalam konferensi pers usai kemenangan dalam laga persahabatan tersebut.

“Pada fase akhir musim lalu, Shaqueel tidak banyak mendapat menit bermain karena cedera. Kami telah mempertimbangkan hal itu dalam proses pembinaannya. Anda bisa lihat bahwa hari ini dia mampu bermain penuh selama tiga puluh menit,” lanjut Van Bronckhorst menganalisis penampilan sebagai pemain pengganti putra Robin van Persie tersebut.

Lalu ia langsung menambahkan: “Dia harus semakin kuat selama latihan dan pertandingan yang akan dia jalani. Kita semua bisa melihat bahwa Shaqueel adalah pemain dengan banyak sekali kualitas.”

Shaqueel van Persie mencetak gol melalui sundulan dari tendangan sudut, yang disambut gembira oleh para penggemar di De Kuip. Penyerang berusia sembilan belas tahun ini akan bersaing dengan Ayase Ueda, Casper Tengstedt, dan Nacho Ferri pada musim mendatang.

Van Bronckhorst juga membahas situasi Calvin Stengs dalam konferensi pers tersebut. Gelandang serang ini akan mendapat kesempatan selama masa persiapan, namun masih menjadi pertanyaan apakah ia bisa meyakinkan Van Bronckhorst akan kualitasnya.

“Dia adalah pemain dengan banyak kualitas. Tahun lalu, dia mengalami musim yang diwarnai banyak cedera, sehingga ia hanya bisa bermain sebentar. Saya memiliki skuad yang cukup besar, jadi bagi saya penting untuk memberi kesempatan bermain kepada semua orang. Semua orang harus mendapatkan ritme pertandingan,” jelas pelatih Feyenoord tersebut.

“Saat ini saya memiliki skuad sekitar empat puluh pemain. Jumlah itu harus dikurangi dan kami sedang dalam proses tersebut. Namun, energi yang ditunjukkan Calvin sangat positif,” ujar Van Bronckhorst dengan nada puas.