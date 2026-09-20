Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083184237.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Van Bronckhorst memilih Feyenoord yang melontarkan kritik keras

Feyenoord vs FC Utrecht
Feyenoord
FC Utrecht
Eredivisie

Feyenoord menghadapi FC Utrecht pada Minggu siang dan pelatih Giovanni van Bronckhorst tetap mempertahankan susunan pemain yang pekan lalu menang telak 0-7 di markas PEC Zwolle. Kick-off di De Kuip dimulai pukul 12.15.

Tjark Ernst kembali berdiri di bawah mistar untuk tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol membentuk lini pertahanan dari kanan ke kiri untuk menghadapi FC Utrecht.

Tak ada kejutan juga di lini tengah Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, dan Oussama Targhalline kembali mendapat tempat di starting XI dari pelatih mereka untuk menghadapi tim tamu asal Utrecht.

Anis Hadj Moussa memulai di sisi kanan lini depan, dengan Nacho Ferri sebagai target man di sampingnya. Luciano Valente beroperasi dari sisi kiri dan mendapat ruang untuk bergerak ke dalam, sehingga ada ruang bagi Mármol.

"Jika Anda melihat susunan pemain terakhir, sangat jelas bagaimana kami bermain dengan Luciano yang bergerak dari kiri. Dalam beberapa pekan terakhir, inilah tim yang tampil baik. Tentu itulah yang Anda cari," jelas Van Bronckhorst pada konferensi pers hari Jumat.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google