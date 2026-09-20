Van Bronckhorst memilih Feyenoord yang melontarkan kritik keras

Feyenoord menghadapi FC Utrecht pada Minggu siang dan pelatih Giovanni van Bronckhorst tetap mempertahankan susunan pemain yang pekan lalu menang telak 0-7 di markas PEC Zwolle. Kick-off di De Kuip dimulai pukul 12.15.

Tjark Ernst kembali berdiri di bawah mistar untuk tim Rotterdam. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, dan Mika Mármol membentuk lini pertahanan dari kanan ke kiri untuk menghadapi FC Utrecht.

Tak ada kejutan juga di lini tengah Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, dan Oussama Targhalline kembali mendapat tempat di starting XI dari pelatih mereka untuk menghadapi tim tamu asal Utrecht.

Anis Hadj Moussa memulai di sisi kanan lini depan, dengan Nacho Ferri sebagai target man di sampingnya. Luciano Valente beroperasi dari sisi kiri dan mendapat ruang untuk bergerak ke dalam, sehingga ada ruang bagi Mármol.

"Jika Anda melihat susunan pemain terakhir, sangat jelas bagaimana kami bermain dengan Luciano yang bergerak dari kiri. Dalam beberapa pekan terakhir, inilah tim yang tampil baik. Tentu itulah yang Anda cari," jelas Van Bronckhorst pada konferensi pers hari Jumat.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Susunan pemain FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.