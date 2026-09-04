Van Bronckhorst berbicara dengan Hadj Moussa: "Saya belum melihat pemain yang..."

Giovanni van Bronckhorst tidak menduga Anis Hadj Moussa pada akhirnya akan hengkang dari Feyenoord. Namun jika itu benar-benar terjadi, sang pelatih tidak akan menghalangi penyerangnya tersebut. Menurut sang pelatih, Feyenoord pasti punya alasannya.

Tawaran pertama Al-Ittihad senilai 30 juta euro untuk Hadj Moussa ditolak Feyenoord. Klub dari Saudi Pro League itu mencoba lagi pada Jumat dengan tawaran kedua sebesar 37,5 juta euro.

"Kami sudah menjual Ayase Ueda dan pada prinsipnya tidak menjual Anis. Saya memperkirakan dia akan tetap di sini. Tetapi seperti yang saya katakan: Anda juga harus melihat apa yang terbaik untuk klub dan orang-orang yang menentukannya," simpul Van Bronckhorst pada Jumat dalam sesi media di De Kuip.

"Saya pikir itulah jalan yang harus kami ikuti. Kami harus menyadari realitas itu dan kami semua di Feyenoord melakukannya, termasuk staf dan pemain. Saya pikir itu satu-satunya cara untuk menyikapinya dan bisa melangkah maju secara positif," tambah pelatih kepala Feyenoord itu dalam analisanya soal Hadj Moussa yang diminati banyak klub.

Van Bronckhorst sudah berbicara dengan Hadj Moussa mengenai situasi tersebut. "Saya tidak melihat ada pemain yang memukul meja dengan tinjunya dan mengatakan bahwa dia benar-benar ingin pergi. Bukan seperti itu cara dia menyikapinya."

"Kami harus menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi saya tidak menduga Anis akan pergi. Dan jika dia memang pergi, maka klub tentu punya alasan untuk itu," ujar sang pelatih, menyerahkan keputusan tersebut kepada direksi Feyenoord.

"Pada akhirnya, bisa juga ada angka yang tidak bisa ditolak sebuah klub. Di situlah klub harus menentukan sendiri apakah Anis pergi atau tidak. Saya tidak merasa arahnya ke sana, tetapi bagi kami sangat penting untuk mempertahankannya. Dia sangat menentukan dari segi jumlah gol dan assist," kata Van Bronckhorst.