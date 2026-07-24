Van Bommel resmi jadi pelatih timnas Belgia; dua orang Belanda ini akan mendampinginya

Mark van Bommel resmi menjadi pelatih tim nasional Belgia yang baru. Pelatih asal Belanda itu menandatangani kontrak dengan KBVB pada Jumat hingga Piala Eropa 2028. Sejumlah nama yang sudah dikenal akan menjadi asistennya.

"Saya sangat senang bahwa Mark van Bommel dan para asistennya telah menyetujui tantangan ini. Mereka sangat termotivasi dan ambisius, dan saya yakin bahwa berkat pengalaman internasional mereka, baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain, mereka sangat mampu membantu Setan Merah kami terus berkembang, meraih hasil, dan memaksimalkan seluruh potensi mereka, baik secara individu maupun sebagai tim," ujar direktur olahraga Vincent Mannaert dengan antusias.

"Merupakan kehormatan besar untuk menjadi pelatih kepala Belgia. Saya ingin berterima kasih kepada Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Belgia memiliki para pemain yang luar biasa dan potensi yang sangat besar. Bersama staf teknis saya, saya ingin membangun sebuah tim yang disiplin dan ambisius, serta memiliki keberanian untuk bersaing melawan yang terbaik dari yang terbaik," kata Van Bommel menanggapi penunjukannya sebagai pelatih tim nasional.

"Kesuksesan tidak pernah dijamin, tetapi kerja keras, kejujuran, dan dedikasi selalu bisa dijamin. Kami akan melakukan segalanya untuk membuat tim ini berkembang setiap hari dan membanggakan rakyat Belgia. Saya menantikan untuk bertemu para pemain, staf, dan para suporter, serta memulai babak baru ini bersama-sama," tambah pelatih asal Limburg itu.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens, dan Reinier Robbemond akan mendampingi Van Bommel di tim nasional Belgia. Musim lalu, Martens masih aktif sebagai pelatih kepala AZ.

Van Bommel resmi mulai bekerja di Belgia pada 15 Agustus. Pada September, sudah menanti laga-laga melawan antara lain Prancis di Nations League.