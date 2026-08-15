Van Bommel dan Pepi membantu PSV melewati perlawanan alot Excelsior

PSV pada Sabtu malam meraih kemenangan pertamanya musim ini di Eredivisie VriendenLoterij. Tim asuhan Peter Bosz menang 1-2 saat bertandang ke markas Excelsior. Ruben van Bommel sudah mencetak gol pembuka sejak awal laga, sebelum Casper Widell menyamakan kedudukan selepas jeda. PSV langsung membalas lewat Ricardo Pepi dan dengan demikian membayar start buruk mereka saat melawan Fortuna Sittard (2-2) pekan lalu.

Bosz antara lain memilih Sergiño Dest dan Joey Veerman, yang kembali ke starting XI. Kodai Sano menjalani debut resminya untuk PSV selepas jeda sebagai pemain pengganti. Di kubu Excelsior, kapten Noah Naujoks absen karena cedera ringan dan Widell memulai laga dengan ban kapten di lengannya.

Excelsior memulai dengan agresif dan langsung berbahaya di area permainan PSV, tetapi setelah lima menit bola justru bersarang di gawang di sisi lain. Veerman mengirim Wanner lewat umpan terobosan sempurna, setelah itu pemain Jerman tersebut terbentur kiper Stijn van Gassel dan Van Bommel dengan rapi menyambar bola muntah untuk menjadikannya 0-1.

Tuan rumah tidak goyah oleh ketertinggalan cepat itu dan tak lama kemudian mendapat peluang melalui David Garden dan Nika Yegoian. Setelah itu jumlah peluang menurun drastis dan lama tidak banyak terjadi di depan kedua gawang. Pada menit ke-36, PSV kembali nyaris mencetak gol kedua, tetapi Van Gassel menggagalkan sundulan keras Perisic.

PSV pun menutup babak pertama dengan keunggulan tipis dan tak lama setelah babak kedua dimulai mendapat peluang besar untuk menjauh. Dest melesat melewati lawannya dan berhadapan satu lawan satu dengan Van Gassel, tetapi sang kiper mencegah skor menjadi 0-2. Dalam serangan itu, Pepi lebih ingin Dest mengoper bola kepadanya.

Satu menit kemudian, Excelsior justru menghantam di sisi lain. Yegoian mengirim bola ke depan gawang dan Widell menanduk bola menjadi 1-1 pada menit ke-54. Namun, tuan rumah tidak bisa lama menikmatinya, karena tak sampai dua menit kemudian Pepi kembali membawa PSV unggul dengan sontekan jarak dekat setelah umpan silang indah dari Dest.

Setelah itu, Bosz memasukkan debutan Sano dan Amir Bouhamdi menggantikan Wanner dan Van Bommel. PSV kemudian mendapat peluang untuk memastikan laga, tetapi tidak berhasil melakukannya. Sano memperoleh peluang terbesar pada menit ke-76 ketika ia lolos sendirian menghadapi Van Gassel, tetapi kiper Excelsior itu melakukan penyelamatan dengan kaki terentangnya.

Skor 1-2 pun tetap bertahan dan memberi PSV kemenangan liga pertama musim ini, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Fortuna Sittard. Excelsior tetap mengoleksi tiga poin setelah dua pertandingan.