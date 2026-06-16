Valverde setelah hasil imbang melawan Arab Saudi: "Kami marah dan kecewa"

Federico Valverde, gelandang tengah timnas Uruguay, mengakui bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi tidak cukup untuk memuaskan para pemain "La Celeste", sambil menggambarkan perasaan marah dan kecewa yang dirasakan tim meskipun berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir pada pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026.

Uruguay memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Stadion Miami, dalam pertandingan pada putaran pertama Grup H yang menunjukkan keseimbangan sempurna setelah Spanyol dan Cape Verde juga bermain imbang.

Pertandingan tersebut diawali dengan keunggulan Arab Saudi melalui Abdulilah Al-Omari pada menit ke-41, memanfaatkan kebingungan kiper Fernando Muslera, sebelum Maxi Araujo mencetak gol penyeimbang untuk Uruguay pada menit ke-80 setelah kesalahan kiper Mohammed Al-Owais. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Miami, Florida.

Valverde mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca" Spanyol: "Kami memperbaiki mentalitas dan kekuatan kami di babak kedua pertandingan, karena ini adalah pertandingan pertama di Piala Dunia, kecemasan dan ketegangan biasanya muncul di awal dan pada pertandingan pertama, dan itu menjadi hambatan bagi kami."

Pemain Real Madrid itu menambahkan: "Namun di babak kedua kami bermain dengan gaya kami yang biasa, kami menjalankan instruksi pelatih dan apa yang diminta darinya, dan performa kami membaik. Kami merasa marah dan frustrasi, tetapi sebagai kapten tim, saya senang dengan apa yang telah ditunjukkan tim nasional."

Valverde menutup dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang hadir di Miami: "Saya ingin menekankan apa yang kami lakukan untuk meraih hasil imbang; dukungan penonton memberi kami banyak energi; saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir, dan kami akan bekerja keras serta berusaha tiga kali lipat dari yang kami tunjukkan untuk memenangkan pertandingan berikutnya."

Hasil imbang ini menempatkan Uruguay dan Arab Saudi dalam posisi yang sama dengan satu poin, menanti putaran kedua di mana Uruguay akan menghadapi tim Cape Verde, sementara Arab Saudi akan berhadapan dengan Spanyol, dalam grup yang kini terbuka untuk segala kemungkinan.