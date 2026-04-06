Valentijn Driessen mengkritik keras salah satu pemain bintang tim nasional Belanda

Valentijn Driessen memandang suram prospek timnas Belanda di Piala Dunia mendatang. Pengamat timnas Belanda dari De Telegraaf ini terutama khawatir karena para pemain bintang dalam skuad asuhan pelatih Ronald Koeman lebih sering duduk di bangku cadangan.

''Timnas Belanda ini tidak akan berhasil sama sekali,'' kata Driessen pada Senin saat mengungkapkan kekhawatirannya di Vandaag Inside. Pengamat Oranje ini menjelaskan mengapa ia begitu skeptis. ''Gakpo adalah penyerang terbaik kami menurut Koeman, tapi ia duduk di bangku cadangan di Liverpool. Reijnders adalah salah satu gelandang terbaik, tapi ia duduk di bangku cadangan di Manchester City. Frimpong dan Aké juga duduk di bangku cadangan.'''

''Van Dijk bermain, tapi melakukan tiga kesalahan fatal melawan Manchester City. Gravenberch ikut bermain, tapi itu saja. Dan jika kamu melihat daftar lengkapnya, kamu akan benar-benar terkejut,'' kata Driessen yang cemas. ''Dan Frenkie de Jong tidak bermain di FC Barcelona, tapi Barcelona tetap saja memenangkan segalanya.''

Johan Derksen sangat setuju dengan rekan di mejanya. ''Saya melihat undian itu dan berpikir: mereka harus lolos dulu dari fase grup,'' katanya sambil memprediksi pertandingan-pertandingan sulit melawan Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Driessen kemudian menyoroti peran Van Dijk sebagai kapten Oranje. "Dia memang punya kepribadian, tapi dia juga sedikit berakting di lapangan. Itu terlihat juga saat melawan Manchester City."

Presenter Wilfred Genee akhirnya menarik kesimpulan yang menyakitkan. ''Tidak ada yang istimewa. Kita tidak bisa mengandalkan timnas Belanda. Apakah kita masih bisa membatalkan, atau tidak bisa?''

''Saya rasa itu tidak mungkin. Karena siapa yang akan menggantikan kita?'' tanya Van der Gijp dengan lantang. Sambil menambahkan lelucon: ''Mungkin Aruba atau semacamnya, atau Bonaire. Atau mungkin Suriname yang akan ikut.''