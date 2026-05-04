Valentijn Driessen melontarkan kritik pedas terhadap 'pemain andalan' Ajax

Valentijn Driessen tidak setuju dengan keputusan yang diambil Óscar García terkait laga puncak antara Ajax dan PSV (2-2). Hal itu ditegaskan jurnalis tersebut pada Senin dalam kolomnya di De Telegraaf.

Pertandingan di Johan Cruijff ArenA itu merupakan laga yang berkualitas buruk menurut Driessen. Ia melihat upacara penghormatan yang ‘memalukan dan menyakitkan’ diikuti oleh pertandingan yang cepat dilupakan.

Driessen yang kritis menunjuk García sebagai pihak yang paling bersalah. “Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, Ajax sama sekali bukan Ajax. Dia mengkhotbahkan ajaran Johan Cruijff, tetapi dia adalah seorang pengecut kelas satu.”

Driessen antara lain mengkritik keputusan untuk memainkan Ko Itakura sebagai starter alih-alih Oscar Gloukh. “Akhirnya, Ajax dan García lolos di menit ke-93 berkat tendangan voliyang luar biasa dari siapa lagi kalau bukan Mika Godts. Merayakan skor 2-2 seolah-olah Liga Champions telah dimenangkan bukan hanya berlebihan, tetapi juga menunjukkan betapa tingginya tingkat stres sang pelatih asal Spanyol itu.”

“García tidak bermain untuk menang, tapi terutama untuk tidak kalah, dan itulah sebabnya skor menjadi 2-2 melawan tim cadangan PSV yang diperkuat. Bagi Jordi Cruijff, banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah melihat tim melawan PSV. García telah menyatakan ingin tetap di Ajax; dia tidak akan duduk di bangku cadangan sebagai pelatih kepala musim depan,” tutup Driessen setelah pertandingan Sabtu.

Musim panas yang penting akan datang bagi Ajax. “Cruijff tidak memiliki kesempatan untuk membentuk tim baru sepenuhnya di Ajax karena keterbatasan dana. Jika Ajax ingin memiliki peluang melawan PSV musim depan, tim ini harus diperkuat setidaknya di tujuh posisi.”

Ajax saat ini berada di peringkat keempat dan tampaknya harus melupakan peluang kualifikasi langsung ke Liga Champions. Dalam sisa pertandingan, tim asal Amsterdam ini akan menghadapi FC Utrecht (kandang) dan sc Heerenveen (tandang).