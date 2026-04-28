Valentijn Driessen: 'Dia sudah terlalu hebat untuk Eredivisie'

Valentijn Driessen terkesan dengan Mika Godts, demikian ia sampaikan dalam podcast sepak bola Kick-off dari De Telegraaf. Jurnalis tersebut melihat langkah karier yang menjanjikan ke depan, di mana Jordi Cruijff mungkin dapat memainkan peran penting.

Gol yang dicetak Godts sangat mengingatkan pada gol yang dicetak Zlatan Ibrahimovic pada tahun 2004 melawan NAC Breda (6-2). “Steven Berghuis sedang membandingkan keduanya dan awalnya berpikir bahwa gol Zlatan lebih indah, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa gol Zlatan sebenarnya tidak lebih indah,” ungkap Valentijn Driessen.

“Saya menganggapnya sebagai gol fenomenal dari Godts, karena dilakukan di ruang yang jauh lebih sempit. Ibrahimovic memulai dari luar kotak penalti. Godts memang berlari dari setengah lapangan sendiri, tapi semua aksinya terjadi di dalam kotak penalti. Saya menganggapnya sebagai gol yang tak tertandingi,” kata Driessen.

Jurnalis yang biasanya kritis ini sangat memuji pemain Belgia tersebut. “Dia hanya membuktikan bahwa dia sebenarnya sudah melampaui level Eredivisie.” Driessen kemudian berpendapat bahwa sulit untuk menonjol di Ajax saat ini. “Tapi Godts memang menonjol jauh di atas yang lain.”

Dalam tim yang sedang terpuruk, pemain sayap Belgia ini menurut para pakar Kick-off adalah satu-satunya titik terang. Sean Steur juga disebut-sebut. “Tapi dia lebih sering duduk di bangku cadangan daripada bermain,” kata Driessen, sebelum presenter Heijn Keijser membela sang pemain. “Tapi dia tentu saja masih muda.”

Driessen kemudian memberi saran kepada Godts. “Saya rasa dia perlu mengambil langkah peralihan. Hubungan antara Jordi Cruijff dan Pep Guardiola sangat jelas terlihat. Manchester City adalah klub yang mampu membayar tiga puluh, empat puluh, atau lima puluh juta. Mungkin Ajax pun menginginkannya.”

Meskipun demikian, pria berusia 62 tahun asal Westland itu menilai kecil kemungkinannya ia akan menggantikan Jérémy Doku di tim nasional. “Doku sudah menjadi pilihan utama di tim nasional, sedangkan Godts mungkin hanya pilihan kedua. Namun, ia harus bersyukur karena masih bisa masuk dalam skuad.”