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Diterjemahkan oleh

Usai Real Madrid Juara: Vinicius Mengolok-olok Trofi Bergengsi Itu

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Real Madrid
Club Friendlies
B. Diaz
Vinicius Junior
Spanyol
Maroko
Brasil

Diaz mencetak satu-satunya gol Real

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, terlihat berbincang dengan beberapa anggota staf teknis Los Blancos usai kemenangan timnya atas Deportivo La Coruna (1-0) pada hari Rabu ini, tampaknya sambil menertawakan bentuk trofi Teresa Herrera.

Real Madrid menjuarai trofi tersebut berkat gol yang dicetak bintang Maroko, Brahim Diaz, pada menit 45+1, menyusul umpan jarak jauh dari tangan kiper asal Ukraina, Andriy Lunin.

Trofi Teresa Herrera memiliki desain yang terinspirasi dari Menara Hercules (Torre de Hércules), salah satu landmark paling menonjol di kota La Coruna, yang membuatnya berukuran besar dan berbentuk khas.

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Vinicius tampil sebagai starter dalam pertandingan yang digelar di Stadion Abanca Riazor di La Coruna itu, sebagai bagian dari persiapan Real Madrid menghadapi musim baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Teresa Herrera merupakan salah satu turnamen persahabatan musim panas tertua di Spanyol, karena pertama kali digelar pada tahun 1946 dengan tujuan mengumpulkan donasi untuk kaum miskin.

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