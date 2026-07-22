Guillermo Ochoa, kiper legendaris timnas Meksiko, resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional, mengakhiri perjalanan karier gemilang yang berlangsung selama 22 tahun.

Ochoa, yang genap berusia 41 tahun pekan lalu, sebelumnya mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya, kendati spekulasi terus bergulir mengenai kemungkinan ia meneken kontrak dengan klub baru untuk memperpanjang kariernya. Namun, ia telah mengakhiri semua rumor tersebut.

Ochoa menulis melalui akun media sosialnya: "Saya telah memberikan yang terbaik, dan meninggalkan segalanya di lapangan demi klub-klub saya dan tim nasional, dan hari ini saya mengumumkan pensiun."

Ia menambahkan: "Menjadi seorang penjaga gawang berarti tahu bahwa Anda mungkin menunggu 90 menit untuk satu momen ketika segalanya bergantung pada Anda. Dan ketika momen itu tiba, tidak ada ruang untuk keraguan."

Ia melanjutkan: "Saya tidak pernah membayangkan sejauh mana sebuah mimpi bisa membawa saya. Hari ini, saya hanya bisa menoleh ke belakang dengan bangga dan berkata: terima kasih kepada kalian."

Ia meneruskan: "Saya membawa serta cinta jutaan orang dan ketenangan batin yang datang dari kesadaran bahwa saya telah memberikan segalanya demi Meksiko."

Ochoa tampil bersama timnas Meksiko di 6 edisi Piala Dunia, sebuah angka yang hanya disamai oleh dua bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dan ia menempati posisi kiper utama di tiga di antaranya: Brasil 2014, Rusia 2018, dan Qatar 2022.

Meski ia bermain sebagai kiper cadangan Raul Rangel di Piala Dunia terakhir, pelatih Javier Aguirre menurunkan Ochoa dalam 13 menit terakhir melawan Republik Ceko di laga terakhir Meksiko pada fase grup, dan setelahnya ia mendapat sambutan hangat dari rekan-rekan setimnya.

Di level klub, Ochoa meraih gelar liga bersama America pada turnamen Clausura 2005, serta memenangi Piala Belgia bersama Standard Liege. Sementara di kancah internasional, ia membawa Meksiko meraih enam gelar di turnamen Piala Emas CONCACAF, dan meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020.















