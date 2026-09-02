Asosiasi Sepak Bola Ghana secara resmi mengumumkan penunjukan kembali pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, sebagai direktur teknik timnas "Black Stars" pada periode mendatang.

Asosiasi Sepak Bola Ghana mengungkapkan pada hari Rabu ini bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pria berusia 73 tahun tersebut untuk mengemban tanggung jawab teknis timnas di bawah masa kepemimpinan baru, setelah berakhirnya tugas sebelumnya yang mencakup membawa Ghana tampil di putaran final Piala Dunia 2026.

Asosiasi Sepak Bola Ghana menyatakan dalam pernyataan resmi: "Kami dengan senang hati mengumumkan kesepakatan dengan Carlos Queiroz untuk menunjuknya sebagai pelatih timnas pada periode mendatang."

Queiroz sebelumnya menukangi timnas Ghana di Piala Dunia 2026, ketika ia berhasil melewati babak grup bersama timnas tersebut dalam grup yang berisi Inggris, Kroasia, dan Panama. Namun, petualangan tim Afrika itu berakhir di babak 32 besar setelah kalah dari timnas Kolombia.

Menurut kontrak yang ditandatangani Queiroz sebelum putaran final, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, masa kepemimpinan pelatih Portugal itu berakhir dengan tersingkirnya timnas Ghana dari turnamen.

Selanjutnya, Queiroz mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun "Instagram" miliknya, di mana ia menulis dalam pesannya: "Untuk Ghana.. sepak bola, seperti kehidupan, mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi: kau menang atau kau belajar. Aku meninggalkan perjalanan ini dengan bangga atas apa yang telah kami capai, tetapi juga dengan perasaan wajar berupa ketidakpuasan bagi mereka yang selalu mendambakan lebih."

Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Ghana dan Kementerian Olahraga dengan Queiroz menghasilkan kesepakatan seluruh pihak untuk melanjutkan tugasnya di posisi tersebut di bawah tugas yang baru.

Queiroz akan memulai masa kepemimpinan barunya pada jeda internasional mendatang, yang menandai dimulainya perjalanan Ghana di kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana timnas Ghana akan bermain pada 23 September ini di kandang lawan menghadapi Pantai Gading dalam grup yang sulit.

Asosiasi Sepak Bola Ghana menilai bahwa pengalaman internasional Queiroz yang luas, di samping kemampuan teknis dan pengetahuannya terhadap timnas sebelumnya, menjadikannya pilihan yang tepat untuk memimpin tim pada periode mendatang.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora