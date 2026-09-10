Usai penghinaan: pelatih Valencia menanggapi permintaan maaf Rodri

Carlos Corberan, pelatih Valencia, berbicara mengenai kontroversi yang dipicu oleh Rodri, seusai pertandingan antara Barcelona dan Los Che, di Stadion Mestalla, yang berakhir dengan kemenangan tim tamu dengan skor lima gol tanpa balas.

Kamera program El Dia Despues menangkap momen Rodri sedang berbicara dengan Pau Cubarsi di bangku cadangan, dan menyebut tim Valencia sebagai tim yang lemah dan sangat buruk.

Setelah kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataannya, Rodri meminta maaf secara terbuka seusai pertandingan Barcelona melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa, menjelaskan bahwa hal itu hanyalah "ungkapan keterkejutan" dalam sebuah percakapan pribadi. Ia juga langsung menghubungi Jose Gaya, untuk meminta maaf kepada kapten Valencia dan kepada seluruh anggota tim.

Corberan ditanya mengenai hal tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan timnya melawan Sevilla. Ia menyatakan menerima permintaan maaf Rodri, namun pada saat yang sama menjelaskan bahwa ia menganggap ucapan pemain Barcelona itu tidak pantas.

Surat kabar Sport menerbitkan pernyataan pelatih Valencia tersebut, di mana ia berkata, "Bagi saya, itu adalah ucapan yang benar-benar tidak pantas, karena menurut saya itu bukan ucapan yang lahir dari rasa hormat terhadap rekan seprofesi."

Ia melanjutkan, "Pada saat kejadian itu berlangsung, Gaya berinisiatif melakukan pembicaraan dengan Rodri, dan ia kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang kami terima dan kami pahami sebagai permintaan maaf yang tepat."

Pelatih Valencia itu juga menyoroti status seorang pemain seperti Rodri, dan konteks di mana pernyataannya itu dilontarkan. Ia menjelaskan, "Pada akhirnya, meskipun hal itu terjadi dalam konteks pembicaraan antara dua rekan, kami tahu apa yang kami wakili."

Corberan juga mengingatkan tentang hubungan Rodri dengan Stadion Mestalla dan dengan timnas Spanyol. Gelandang itu sempat mendapat tepuk tangan meriah dari suporter Valencia, saat momen ia digantikan dalam pertandingan, sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai salah satu bintang paling menonjol Spanyol dalam pencapaian-pencapaian terakhirnya.

Sang pelatih berkata, "Ia adalah pemain yang sangat penting, dan lebih dari itu ia terpengaruh karena Mestalla, dan karena apa yang diwakili oleh pencapaian yang mereka raih bersama timnas Spanyol."

Ia menutup, "Kami menerima permintaan maaf ini karena kami memahami bahwa itu adalah hal paling minimal yang bisa dilakukan terhadap komentar atau ucapan yang tidak pantas."

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