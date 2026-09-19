Jamal Musiala, bintang Bayern Munich, tampil dalam salah satu laga terbaiknya musim ini, setelah memimpin timnya meraih kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, dalam pekan keempat kompetisi Bundesliga.

Musiala menjadi sorotan setelah mencetak gol pertama Bayern pada menit ke-18, lewat tembakan keras yang bersarang di sudut jauh gawang, memberikan timnya keunggulan lebih awal dan membuka jalan bagi pesta gol di Allianz Arena. Gol tersebut menjadi bukti baru bahwa sang pemain semakin dekat untuk kembali ke level permainan terbaiknya.

Kilau Musiala tidak sebatas mencetak gol, karena ia bermain penuh untuk pertama kalinya sejak waktu yang cukup lama, sebuah langkah penting dalam perjalanannya kembali ke level normal.

Sang pemain mengatakan seusai laga bahwa ia merasa dalam kondisi baik, menegaskan bahwa setiap pertandingan merupakan langkah baru ke depan, dan bahwa menjalani 90 menit penuh kembali merupakan perasaan yang luar biasa baginya.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Sebelumnya, Musiala sempat absen di awal musim, setelah dua kali mengalami terjatuh secara tiba-tiba dalam dua laga persiapan, sebelum akhirnya ia mengumumkan bahwa dirinya menderita gangguan saraf yang menyebabkan episode singkat kehilangan kesadaran. Karena itu, penampilan penuhnya menghadapi Union Berlin memberikan Bayern dan para pendukungnya sinyal positif terkait kembalinya ia ke lapangan.

Vincent Kompany, direktur teknik Bayern Munich, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Jerman "Bild", memuji penampilan Musiala, dan menilai bahwa sang pemain telah mengambil langkah penting selama pertandingan.

Sang pelatih mengatakan bahwa Musiala bermain 90 menit dan mencetak satu gol, seraya menegaskan bahwa fokus semua orang kini tertuju pada penampilannya di dalam lapangan, setelah pertanyaan-pertanyaan seputar kondisinya menyita sebagian besar perhatian dalam beberapa pekan terakhir.

Kilau Musiala datang pada momen yang penting, menjelang bergabungnya ia dengan tim nasional Jerman di bawah asuhan direktur teknik barunya, Jürgen Klopp, selama periode jeda internasional, di mana ia diperkirakan akan mendapatkan kesempatan baru untuk memulihkan sensitivitas bermain dan meningkatkan kesiapannya.

Di sisi lain, Bayern menyempurnakan malam bersejarahnya dengan kemenangan 7-0, setelah Harry Kane mencetak dua gol, Michael Olise menambahkan tiga gol, sementara Ismail Jakobs mencetak satu gol lainnya, sehingga tim keluar dengan kemenangan besar sebelum periode jeda internasional.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"