Barcelona sudah sangat dekat untuk merampungkan kesepakatan dengan Gabriel Jesus, penyerang Arsenal, dengan nilai 10 juta euro, dalam sebuah transfer kilat yang telah mendapat persetujuan pelatih Hansi Flick.

Barcelona akan bisa memulai keikutsertaannya di Liga Champions menghadapi Feyenoord dengan seorang penyerang murni yang baru; sebab tim akan memperoleh sosok yang paling mereka butuhkan dibanding lainnya, menyusul kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa kedatangan Jesus ke Barcelona tidak berarti tertutupnya jalan yang mulai ditempuh Barcelona sejak beberapa pekan lalu, yaitu upaya merekrut Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid.

Barcelona mengakui bahwa sikap yang diambil Atletico Madrid membuat perampungan kesepakatan sebelum bursa transfer saat ini ditutup menjadi hal yang mustahil, karena itu klub Catalan tersebut memutuskan untuk menunda langkah-langkahnya.

Tujuannya adalah mencoba kembali pada Januari mendatang, ketika bursa transfer musim dingin dibuka, sebab situasinya mungkin akan berbeda pada saat itu.

Menghadapi kekukuhan Atletico, Barcelona memutuskan untuk tidak menambah tekanan lebih jauh atas situasi ini pada fase akhir bursa transfer.

Namun ada perbedaan antara mundur untuk saat ini dan melepaskan kesepakatan itu secara total, sebab Julian Alvarez tetap menjadi target prioritas bagi proyek Barcelona, dan klub ingin membiarkan pintu tetap terbuka pada bulan-bulan mendatang.

Barcelona memandang bahwa 4 bulan dapat mengubah keadaan secara signifikan, dan situasi olahraga Atletico Madrid, hubungan antara Julian dan suporter tim Madrid tersebut, serta di atas segalanya, keinginan pemain itu sendiri, akan menjadi faktor-faktor penentu untuk mengetahui apakah ada kemungkinan membuka kembali berkas ini pada Januari mendatang.

Tampaknya bulan Januari memang telah menjadi kesempatan berikutnya untuk mengetahui apakah tembok yang dibangun Atletico Madrid akan tetap sekokoh dan tak tertembus seperti sekarang, atau justru berjalannya waktu pada akhirnya akan membuka jalan untuk mewujudkan keinginan Barcelona.

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