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Usai cedera mengerikan Al-Kaabi, kiper Volos meminta maaf

A. El Kaabi
NFC Volos vs Olympiakos Piraeus
NFC Volos
Olympiakos Piraeus
Super League
M. Siabanis
Maroko
Yunani

Aku tidak ingin menyakitimu

Marios Siabanis, kiper klub Yunani Volos, mengungkapkan penyesalan mendalam setelah tekel yang menyebabkan cedera serius pada penyerang Maroko, Ayoub El Kaabi.

Kedua tim bertemu pada hari Sabtu, dalam pekan ketiga Liga Utama Yunani, ketika El Kaabi mengalami cedera menyakitkan pada menit ke-43, akibat benturannya dengan sang kiper saat melakukan salah satu upaya serangannya, hingga penyerang Maroko itu terjatuh ke tanah sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, setelah mengalami patah tulang, sebelum tim medis turun tangan untuk memberikan pertolongan.

Usai laga, kiper Volos itu tak lupa menyampaikan pesan permintaan maaf dan dukungan kepada El Kaabi melalui fitur story di akunnya di "Instagram".

Menurut apa yang dilansir situs Al Batola Maroko, Siabanis menulis: "Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini, Ayoub. Aku tidak punya niat sama sekali untuk melukaimu, dan sangat menyakitkan melihatmu kesakitan seperti itu. Pikiranku bersamamu. Aku doakan kamu diberi kekuatan, pemulihan penuh, dan kembali ke lapangan secepatnya, saat kamu sudah siap".

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