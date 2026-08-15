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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Usai absen dua bulan, Mendy memulai perjalanan Al Ahli di Piala Raja

Al Anwar vs Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
E. Mendy
Arab Saudi
Senegal

Kiper asal Senegal absen dari laga perdana "Al-Raqi" di Liga Roshn

Kiper Al-Ahli asal Senegal, Edouard Mendy, kini siap mengawal gawang timnya pada awal perjalanan mereka di ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Anwar, tim yang berlaga di Liga Yelo Arab Saudi divisi pertama, pada Senin lusa, di babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Mendy kini siap tampil dalam pertandingan tersebut, setelah menuntaskan program rehabilitasi yang dijalaninya selama periode lalu, untuk pulih dari cederanya.

Kiper asal Senegal itu mengalami cedera terkilir pada lutut saat membela tim nasional negaranya dalam pertandingan melawan Norwegia, pada laga kedua babak fase grup Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga absen dari lapangan sejak saat itu.

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King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Mendy menjalani tes kebugaran dan fisik selama beberapa hari terakhir, yang berhasil dilaluinya, sehingga ia ikut serta dalam latihan tim dan siap tampil dalam pertandingan.

Pemain berusia 34 tahun itu sempat absen membela Al-Ahli pada awal perjalanan mereka di ajang Liga Roshn Arab Saudi, tepatnya pada Kamis lalu, saat kemenangan atas Al-Diriyah dengan skor 1-0, di Stadion Al-Awwal Park.

Perlu diketahui bahwa Mendy merupakan kapten tim asal Jeddah itu saat ini, di mana ia telah bermain untuk mereka sejak musim panas 2023, ketika bergabung dari Chelsea, dan turut mengantarkan timnya meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali, serta Piala Super Arab Saudi.

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