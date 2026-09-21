Bek Prancis milik Bayern Munich, Dayot Upamecano, menolak untuk terlibat dalam perdebatan Ballon d'Or antara sesama rekan senegaranya, Ousmane Dembele bintang Paris Saint-Germain, dan Kylian Mbappe penyerang Real Madrid.

Mbappe dan Dembele termasuk di antara 30 kandidat teratas untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, pada acara yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober mendatang.

Perdebatan ini bermula dari wawancara yang dilakukan Mbappe pada Sabtu lalu dengan majalah "France Football", yang telah memberikan penghargaan Ballon d'Or sejak tahun 1956.

Dalam wawancara tersebut, penyerang Real Madrid dan timnas Prancis itu berkata: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat, sementara saya, di sisi lain, selalu dianggap sebagai pemain pilihan".

Dembele bergegas menanggapi dengan berkata: "Saya tidak pernah dipandang sebagai pemain pilihan, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya diganjar dengan musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain".

Upamecano merupakan salah satu dari 12 pemain yang mengikuti latihan timnas Prancis pada hari Senin di bawah asuhan Zinedine Zidane, dan ia secara sederhana menyebutnya sebagai sesi latihan pertama dalam era baru timnas Prancis.

Upamecano berkata tentang latihan pertama di bawah asuhan Zidane: "Kami sangat menikmatinya, itulah yang terpenting. Fokus kami hari ini adalah beradaptasi dan menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang benar-benar luar biasa. Saya sangat senang. Kami semua adalah penggemarnya sejak kecil, begitu juga Barthez, dan sungguh menyenangkan bisa belajar darinya".

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Sulit untuk menirukan penguasaan bola Zidane (tertawa). Dan kata-kata pertamanya adalah agar kami memberikan yang terbaik di lapangan, dan itulah yang kami coba lakukan".

Ia menolak untuk masuk ke dalam perdebatan Mbappe dan Dembele dengan berkata: "Kami tidak akan masuk ke dalam diskusi apa pun. Kami hanya berlatih dan menikmati waktu kami di sini. Lihatlah senyum saya, kami sangat menikmatinya".

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