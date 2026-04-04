Untuk pertama kalinya sejak cedera... Mbappé memimpin lini serang Real Madrid saat menghadapi Mallorca

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Real Mallorca yang dijadwalkan hari ini, Sabtu, dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Daftar pemain Real Madrid untuk pertandingan hari ini mencatat absennya Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, dan Dani Ceballos karena cedera, serta Fede Valverde yang sedang menjalani skorsing.

Sementara itu, Los Blancos kembali diperkuat oleh bek Brasil Éder Militão setelah absen cukup lama akibat cedera.

Arbeloa menurunkan trio penyerang, yang terdiri dari Kylian Mbappé yang untuk pertama kalinya menjadi starter setelah pulih dari cedera, bersama dengan Ibrahim Díaz dan Arda Güler.

Susunan pemain Real Madrid secara lengkap adalah sebagai berikut:

Lunin - Trent Alexander-Arnold - Rudiger - Hojund - Alvaro Carreras - Manuel Angel - Tchouameni - Camavinga - Arda Guler - Ibrahim Diaz - Mbappe.

Real Madrid saat ini berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan 69 poin, tertinggal 4 poin dari Barcelona yang berada di posisi kedua, sementara Mallorca berada di peringkat ke-18 dengan 28 poin.



