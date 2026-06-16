Untuk menggantikan Salah... Pertarungan sengit antara Liverpool dan Paris Saint-Germain

Liverpool telah membuat kemajuan besar dalam negosiasi untuk merekrut salah satu pemain penyerang kunci selama bursa transfer musim panas mendatang.

Tim Merah ini membutuhkan penguatan di lini depan, terutama di sayap, terutama setelah kepergian legenda The Reds, Mohamed Salah, pada akhir musim lalu, yang ditutup Liverpool dengan performa terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, Liverpool unggul secara finansial atas Paris Saint-Germain dalam upayanya untuk merekrut pemain sayap asal Pantai Gading, Yann Diomande, yang saat ini bermain untuk RB Leipzig.

Liverpool memilih pemain berusia 19 tahun itu sebagai pengganti yang ideal untuk Mohamed Salah.

Winger Leipzig yang sangat berbakat ini mungkin masih muda, tetapi ia sudah dianggap sebagai salah satu penyerang paling menakutkan di dunia dalam duel satu lawan satu, dan ia telah menunjukkan hal itu saat mengoyak pertahanan Ekuador dan khususnya pemain Arsenal, Piero Hinkapi, dalam kemenangan Pantai Gading 1-0 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Leipzig menginginkan kompensasi finansial yang sangat besar sebesar 130 juta euro untuk melepas Diomande.

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Romano menambahkan melalui kanal YouTube-nya: “Ada masalah besar di Paris yang berkaitan dengan Bradley Barcola. Sederhananya, tidak ada tempat bagi Diomandi di Paris Saint-Germain kecuali Barcola hengkang, dan saat ini, klub tampaknya tidak bersemangat untuk melepas pemain internasional Prancis tersebut kecuali menerima tawaran yang sangat menggiurkan.”

Ia menegaskan: “Persaingan antara Liverpool dan Paris Saint-Germain semakin sengit, tetapi keunggulan Liverpool bukan hanya soal finansial, karena menurut pemahaman saya, mereka siap mengajukan tawaran yang lebih baik daripada Paris Saint-Germain terkait kontrak pemain, demi menarik minatnya.”

Ia menjelaskan: “Namun, Paris Saint-Germain masih menunggu solusi terbaik dengan Bradley Parkola. Hal ini bergantung pada nilai tawaran yang masuk. Jadi, jika tawaran yang tepat datang, mungkin akan lebih mudah bagi Paris Saint-Germain untuk merekrut Diomande.”

Dia menekankan: “Namun saat ini, Liverpool sedang berupaya keras di belakang layar. Mereka menyadari ketertarikan Paris Saint-Germain, tetapi tawaran yang diajukan Paris Saint-Germain lebih rendah, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi.”

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