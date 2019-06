Ungkapan Irfan Bachdim Setelah Timnas Indonesia Ditaklukkan Yordania

Irfan berharap apa yang dilakukan timnas bisa mempersatukan bangsa Indonesia.

Tim nasional (timnas) Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania pada laga uji coba internasional di Stadion King Abdullah II, Amman, Selasa (11/6) malam WIB. Pada laga itu, Indonesia takluk dengan skor telak 4-1.

Di laga itu, menandai kembalinya Irfan Bachdim bermain untuk timnas. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78, Irfan sebenarnya tampil cukup impresif.

Bahkan, dia yang memberikan umpan terobosan matang kepada Alberto Goncalves, hingga akhirnya dijatuhkan di kotak penalti oleh kiper Yordania. Beto pun sukses mengeksekusi penalti tersebut menjadi gol.

Meski kalah, Irfan tetap berpikir positif. Apalagi, setiap membela timnas Indonesia selalu memberikan kebanggaan.

"Setelah sekian lama, dipanggil kembali untuk tim nasional membuat saya sangat bangga. Hasilnya mungkin tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai pemain bangga bermain untuk Indonesia," tulis Irfan, dalam akun instagramnya.

"Hal indah dari bermain untuk Indonesia adalah bahwa kita satu. Kita mungkin memiliki warna kulit yang berbeda dan agama yang berbeda, kita mungkin datang dari tempat yang berbeda, tetapi begitu berkumpul bermain untuk timnas kita adalah satu. Karena kita semua bangga mengenakan Garuda di dada. Di mana pun kita bermain selalu ada dukungan besar. Terima kasih untuk itu," tambah pemain Bali United tersebut.

Lebih lanjut, Irfan juga menegaskan seluruh pemain tim Merah Putih akan terus menampilkan yang terbaik. Terdekat, skuat yang dilatih Simon McMenemy bakal menghadapi Vanuatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 Juni nanti.

"Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk bermain bagi negara kita tercinta. Kami tidak selalu bisa menang, tetapi saya berharap dengan apa yang kami lakukan kami dapat mempersatukan semua orang. We are Indonesia and we are one! Ayo tetap positif dan bertarung dengan bangga!" pungkasnya.