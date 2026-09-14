Ungguli Cristiano dan Suarez, Yamal Samai Rekor Unik Messi

Lamine Yamal terus menuliskan babak baru dari awal luar biasanya bersama Barcelona, setelah berhasil menyamai sebuah rekor bersejarah yang bertahan selama bertahun-tahun di Liga Spanyol, sebuah pencapaian yang tidak mampu diraih oleh banyak legenda kompetisi tersebut pada abad kedua puluh satu.

Yamal mencetak dwigolnya yang ketiga selama lima pekan pertama Liga Spanyol, setelah merobek gawang Levante dua kali dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-2, sehingga menambah koleksinya menjadi 6 gol dalam lima pertandingan pertama di kompetisi tersebut.

Dengan pencapaian ini, dan menurut surat kabar Mundo Deportivo, Yamal menjadi pemain kedua saja pada abad kedua puluh satu yang mencetak 3 dwigol selama lima pekan pertama Liga Spanyol, setelah pemain Argentina Lionel Messi, yang mencatatkan angka yang sama pada musim 2012-2013.

Yang menarik, Liga Spanyol pada abad ini telah menyaksikan lalu-lalangnya sekumpulan besar penyerang dan legenda, di antaranya Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, David Villa, Fernando Torres, Diego Forlan, dan para top skor besar lainnya yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah kompetisi tersebut.

Meski rekor-rekor dan gol-gol berlimpah yang dicetak oleh para bintang ini, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengulangi apa yang dilakukan Messi pada musim 2012-2013, sebelum kini Yamal muncul untuk menyamai pencapaian bersejarah ini.

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Messi telah mencetak dwigol pertamanya dalam lima pekan pertama musim 2012-2013 melawan Real Sociedad, sebelum mengulangi pencapaian tersebut melawan Osasuna dan Getafe, hingga mencapai tiga dwigol selama lima pertandingan pertama.

Adapun Yamal, dwigol-dwigolnya musim ini datang melawan Levante, Valencia, dan Rayo Vallecano.

Kegemilangan Yamal tidak terbatas pada angka bersejarah ini, karena ia telah mencapai 7 gol dan dua assist selama 6 pertandingan resmi pertamanya bersama Barcelona musim ini.

Di level LaLiga, Yamal memuncaki daftar top skor dengan koleksi 6 gol, sama dengan rekannya Raphinha, Kylian Mbappe, dan Sergio Camello.

Yamal dan Raphinha bersama-sama juga berkontribusi mencetak 12 gol dari total 21 gol yang dicetak Barcelona selama pertandingan-pertandingan awalnya di kompetisi tersebut, hingga membawa tim Catalan itu ke puncak klasemen.

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