Undian putaran kelima Piala FA: Tanggal, waktu, tim, siaran langsung, dan cara menonton

Dengan babak keempat Piala FA 2025-26 yang akan digelar akhir pekan ini, babak kelima sudah mulai terlihat dan itu berarti kita akan menyaksikan undian berikutnya.

Tiga puluh dua tim akan disaring menjadi 16 tim final, dengan tim-tim besar berusaha keras untuk menghindari nasib seperti Manchester United dan Tottenham, yang tersingkir di putaran sebelumnya.

Di sini, GOAL menghadirkan informasi penting menjelang undian putaran kelima Piala FA 2025-26.

Tanggal dan waktu undian putaran kelima Piala FA

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) belum mengonfirmasi tanggal dan waktu pasti untuk undian putaran kelima Piala FA, tetapi biasanya diadakan selama siaran pertandingan terakhir, yang dalam hal ini akan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026. Upacara undian biasanya dilakukan sebelum atau setelah pertandingan langsung, dan pada Senin tersebut, pertandingan yang dimaksud adalah Macclesfield melawan Brentford. Kami akan memperbarui bagian ini setelah tanggal dan waktu undian dikonfirmasi.

Siaran Langsung dan Saluran TV Undian Putaran Kelima Piala FA

Undian tersebut kemungkinan akan tersedia untuk ditonton secara langsung dan gratis di saluran YouTube resmi Piala FA dan platform media sosialnya.

Di Inggris, undian ini juga akan disiarkan langsung di TNT Sports, sementara ESPN+ akan menyiarkannya di Amerika Serikat.

Daftar stasiun televisi yang menyiarkan FA Cup di seluruh dunia

Tim mana saja yang masuk undian putaran kelima Piala FA?

Tim-tim berikut ini akan ikut serta dalam undian putaran kelima Piala FA:

Wrexham atau Ipswich Town

Hull City atau Chelsea

Burton Albion atau West Ham

Southampton atau Leicester City

Burnley atau Mansfield Town

Norwich City atau West Brom

Port Vale atau Bristol City

Manchester City atau Salford City

Aston Villa atau Newcastle United

Liverpool atau Brighton

Birmingham City atau Leeds United

Grimsby Town atau Wolves

Stoke City atau Fulham

Arsenal atau Wigan Athletic

Oxford United atau Sunderland

Macclesfield atau Brentford

Pertandingan putaran keempat Piala FA & informasi TV

Anda dapat melihat jadwal pertandingan putaran keempat, termasuk saluran TV dan streaming di bawah ini.

Kapan pertandingan putaran kelima Piala FA akan dimainkan?

Setelah undian dilakukan, tim-tim akan memiliki waktu sekitar satu bulan untuk bersiap - pertandingan putaran kelima akan digelar pada akhir pekan 6 hingga 9 Maret.

Tautan terkait