Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

Undian putaran kelima Piala FA: Tanggal, waktu, tim, siaran langsung, dan cara menonton

Panduan undian putaran kelima Piala FA, termasuk jadwalnya, cara menonton secara langsung, tim-tim yang berpartisipasi, dan informasi lainnya.

Dengan babak keempat Piala FA 2025-26 yang akan digelar akhir pekan ini, babak kelima sudah mulai terlihat dan itu berarti kita akan menyaksikan undian berikutnya.

Tiga puluh dua tim akan disaring menjadi 16 tim final, dengan tim-tim besar berusaha keras untuk menghindari nasib seperti Manchester United dan Tottenham, yang tersingkir di putaran sebelumnya.

Di sini, GOAL menghadirkan informasi penting menjelang undian putaran kelima Piala FA 2025-26.

Tanggal dan waktu undian putaran kelima Piala FA

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) belum mengonfirmasi tanggal dan waktu pasti untuk undian putaran kelima Piala FA, tetapi biasanya diadakan selama siaran pertandingan terakhir, yang dalam hal ini akan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026. Upacara undian biasanya dilakukan sebelum atau setelah pertandingan langsung, dan pada Senin tersebut, pertandingan yang dimaksud adalah Macclesfield melawan Brentford. Kami akan memperbarui bagian ini setelah tanggal dan waktu undian dikonfirmasi.

Siaran Langsung dan Saluran TV Undian Putaran Kelima Piala FA

Undian tersebut kemungkinan akan tersedia untuk ditonton secara langsung dan gratis di saluran YouTube resmi Piala FA dan platform media sosialnya.

Di Inggris, undian ini juga akan disiarkan langsung di TNT Sports, sementara ESPN+ akan menyiarkannya di Amerika Serikat.

FA Cup secara langsung di TNT Sports di InggrisBrowse deals

Tonton FA Cup di ESPN di AS. Daftar

Daftar stasiun televisi yang menyiarkan FA Cup di seluruh dunia

Amerika SerikatESPN Pilihan
InggrisBBC
AustraliaStan Sport
KanadaSportsnet
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Tim mana saja yang masuk undian putaran kelima Piala FA?

Tim-tim berikut ini akan ikut serta dalam undian putaran kelima Piala FA:

  • Wrexham atau Ipswich Town
  • Hull City atau Chelsea
  • Burton Albion atau West Ham
  • Southampton atau Leicester City
  • Burnley atau Mansfield Town
  • Norwich City atau West Brom
  • Port Vale atau Bristol City
  • Manchester City atau Salford City
  • Aston Villa atau Newcastle United
  • Liverpool atau Brighton
  • Birmingham City atau Leeds United
  • Grimsby Town atau Wolves
  • Stoke City atau Fulham
  • Arsenal atau Wigan Athletic
  • Oxford United atau Sunderland
  • Macclesfield atau Brentford

Pertandingan putaran keempat Piala FA & informasi TV

Anda dapat melihat jadwal pertandingan putaran keempat, termasuk saluran TV dan streaming di bawah ini.

TanggalJadwalSaluran TV
13 FebruariWrexham vs Ipswich TownBBC Wales, ESPN+
13 FebruariHull City vs ChelseaBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
14 FebruariBurton Albion vs West HamTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
14 FebruariSouthampton vs Leicester CityESPN+
14 FebruariBurnley vs Mansfield TownESPN+
14 FebruariNorwich City vs West BromESPN+
14 FebruariPort Vale vs Bristol CityESPN+
14 FebManchester City vs Salford CityESPN Deportes, fubo, ESPN+
14 FebruariAston Villa vs Newcastle UnitedBBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
14 FebruariLiverpool vs BrightonTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariBirmingham City vs Leeds UnitedTNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
15 FebruariGrimsby Town vs WolvesTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariStoke City vs Fulhamdiscovery+, ESPN+
15 FebruariArsenal vs Wigan AthleticTNT Sports 1, discovery+, ESPN+
15 FebruariOxford United vs Sunderlanddiscovery+, ESPN+
16 FebruariMacclesfield vs BrentfordTNT Sports 1, discovery+, ESPN+

Kapan pertandingan putaran kelima Piala FA akan dimainkan?

Setelah undian dilakukan, tim-tim akan memiliki waktu sekitar satu bulan untuk bersiap - pertandingan putaran kelima akan digelar pada akhir pekan 6 hingga 9 Maret.

Tautan terkait

  • Di mana menonton Piala FA di Amerika Serikat
  • Berita dan pembaruan terbaru Piala FA
  • Jadwal dan hasil terbaru Piala FA

Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

Iklan
0