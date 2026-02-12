Undian putaran kelima Piala FA: Tanggal, waktu, tim, siaran langsung, dan cara menonton

Dengan babak keempat Piala FA 2025-26 yang akan digelar akhir pekan ini, babak kelima sudah mulai terlihat dan itu berarti kita akan menyaksikan undian berikutnya.
Tiga puluh dua tim akan disaring menjadi 16 tim final, dengan tim-tim besar berusaha keras untuk menghindari nasib seperti Manchester United dan Tottenham, yang tersingkir di putaran sebelumnya.
Di sini, GOAL menghadirkan informasi penting menjelang undian putaran kelima Piala FA 2025-26.
Tanggal dan waktu undian putaran kelima Piala FA
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) belum mengonfirmasi tanggal dan waktu pasti untuk undian putaran kelima Piala FA, tetapi biasanya diadakan selama siaran pertandingan terakhir, yang dalam hal ini akan berlangsung pada Senin, 16 Februari 2026. Upacara undian biasanya dilakukan sebelum atau setelah pertandingan langsung, dan pada Senin tersebut, pertandingan yang dimaksud adalah Macclesfield melawan Brentford. Kami akan memperbarui bagian ini setelah tanggal dan waktu undian dikonfirmasi.
Siaran Langsung dan Saluran TV Undian Putaran Kelima Piala FA
Undian tersebut kemungkinan akan tersedia untuk ditonton secara langsung dan gratis di saluran YouTube resmi Piala FA dan platform media sosialnya.
Di Inggris, undian ini juga akan disiarkan langsung di TNT Sports, sementara ESPN+ akan menyiarkannya di Amerika Serikat.
Daftar stasiun televisi yang menyiarkan FA Cup di seluruh dunia
|Amerika Serikat
|ESPN Pilihan
|Inggris
|BBC
|Australia
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|Afrika Selatan / Afrika Sub-Sahara
|SuperSport
|Malaysia
|Astro
|Timur Tengah
|beIN Sports MENA
Tim mana saja yang masuk undian putaran kelima Piala FA?
Tim-tim berikut ini akan ikut serta dalam undian putaran kelima Piala FA:
- Wrexham atau Ipswich Town
- Hull City atau Chelsea
- Burton Albion atau West Ham
- Southampton atau Leicester City
- Burnley atau Mansfield Town
- Norwich City atau West Brom
- Port Vale atau Bristol City
- Manchester City atau Salford City
- Aston Villa atau Newcastle United
- Liverpool atau Brighton
- Birmingham City atau Leeds United
- Grimsby Town atau Wolves
- Stoke City atau Fulham
- Arsenal atau Wigan Athletic
- Oxford United atau Sunderland
- Macclesfield atau Brentford
Pertandingan putaran keempat Piala FA & informasi TV
Anda dapat melihat jadwal pertandingan putaran keempat, termasuk saluran TV dan streaming di bawah ini.
|Tanggal
|Jadwal
|Saluran TV
|13 Februari
|Wrexham vs Ipswich Town
|BBC Wales, ESPN+
|13 Februari
|Hull City vs Chelsea
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo
|14 Februari
|Burton Albion vs West Ham
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|14 Februari
|Southampton vs Leicester City
|ESPN+
|14 Februari
|Burnley vs Mansfield Town
|ESPN+
|14 Februari
|Norwich City vs West Brom
|ESPN+
|14 Februari
|Port Vale vs Bristol City
|ESPN+
|14 Feb
|Manchester City vs Salford City
|ESPN Deportes, fubo, ESPN+
|14 Februari
|Aston Villa vs Newcastle United
|BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+
|14 Februari
|Liverpool vs Brighton
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Birmingham City vs Leeds United
|TNT Sports 3, discovery+, ESPN2, ESPN+, fubo
|15 Februari
|Grimsby Town vs Wolves
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Stoke City vs Fulham
|discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Arsenal vs Wigan Athletic
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
|15 Februari
|Oxford United vs Sunderland
|discovery+, ESPN+
|16 Februari
|Macclesfield vs Brentford
|TNT Sports 1, discovery+, ESPN+
Kapan pertandingan putaran kelima Piala FA akan dimainkan?
Setelah undian dilakukan, tim-tim akan memiliki waktu sekitar satu bulan untuk bersiap - pertandingan putaran kelima akan digelar pada akhir pekan 6 hingga 9 Maret.
Tautan terkait
- Di mana menonton Piala FA di Amerika Serikat
- Berita dan pembaruan terbaru Piala FA
- Jadwal dan hasil terbaru Piala FA