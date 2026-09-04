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Florentino Perez Joan LaportaAFP

Diterjemahkan oleh

Undian Eropa yang Mudah bagi Barcelona, tapi Sangat Sulit bagi Real Madrid

Women's Champions League
Real Madrid Femenino
Barcelona
Spanyol

Kenali hasil undian

Hasil undian babak liga di Liga Champions Wanita Eropa mengungkap jalur yang berbeda bagi dua raksasa Spanyol; Barcelona mendapatkan grup yang tampak relatif mudah dalam perjalanannya menuju final Warsawa, sementara Real Madrid mendapati dirinya menghadapi laga-laga berat, terutama melawan Paris Saint-Germain, Bayern Munich, dan Manchester City.

Barcelona akan menjamu Arsenal, Paris FC, dan Servette di kandang sendiri, sementara bertandang menghadapi Bayern Munich, Roma, dan klub Denmark Koge, dalam perjalanan yang bertujuan agar tim Catalan itu menyelesaikan babak liga di empat besar dan lolos langsung ke perempat final.

Laga melawan Arsenal menjadi yang tersulit di antara pertandingan kandang Barcelona, setelah tim Inggris tersebut memastikan gelar juara turnamen pada tahun 2015 dengan mengalahkan klub Catalan itu.

Barcelona juga akan menghadapi Bayern Munich di kandang lawan, tim yang menyingkirkannya dari babak semifinal pada edisi lalu, sementara terhindar dari laga melawan Manchester City dan Inter Milan di pot ketiga, dengan Servette dan Koge menggantikan keduanya.

Jornada pertama akan dimulai pada 22 dan 23 September, sementara kompetisi berlanjut hingga jornada keenam dan terakhir pada 16 Desember.

Liga F
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Real Madrid Femenino
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Eibar
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Jadwal pertandingan beserta waktu detailnya akan diumumkan besok, Sabtu mendatang.

Di sisi lain, Real Madrid menantikan perjalanan yang lebih sulit, setelah undian menempatkannya menghadapi Paris Saint-Germain, Paris FC, dan Inter Milan di Stadion Valdebebas, sementara bertandang ke markas Bayern Munich, Roma, dan Manchester City.

Barcelona bertekad melanjutkan dominasi Eropanya setelah menjadi pemuncak babak liga musim lalu dengan raihan 16 poin dari total 18, sebelum meraih gelar juara usai kemenangan besar 4-0 atas Lyon di final yang digelar di kota Oslo.

Undian babak gugur akan digelar pada 18 Desember, sementara pertandingan babak kualifikasi dimainkan pada 3, 4, 10, dan 11 Februari, lalu perempat final pada 23, 24, dan 31 Maret serta 1 April, dan semifinal pada 1, 2, 8, dan 9 Mei, sebelum turnamen ditutup dengan final di Stadion Nasional di ibu kota Polandia, Warsawa, pada 29 Mei 2027.

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