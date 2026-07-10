Undang-undang baru Prancis mengancam pengaruh keluarga Al Khalifa

Pasal 8 Undang-Undang Olahraga Profesional baru di Prancis memicu kontroversi luas, setelah bertujuan untuk membatasi konflik kepentingan dalam dunia sepak bola, yang mungkin akan memaksa Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, untuk melepaskan jabatannya di badan-badan pengambil keputusan sepak bola Prancis.

Parlemen Prancis melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang tersebut pada 29 Juni, sebelum disahkan secara definitif Rabu lalu, di tengah perpecahan tajam antara pendukung dan penentang, di antaranya Ketua Asosiasi Liga Prancis Vincent Labron, serta Loïc Ferry dan Valdemar Keita.

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Selain isu-isu kontroversial lainnya, seperti pengurangan porsi perwakilan klub profesional dalam majelis pemilih Federasi Sepak Bola Prancis dari 33% menjadi 25%, serta mekanisme pembagian hak siar, Pasal 8 bertujuan untuk membatasi konflik kepentingan dalam hal hak siar televisi.

Al-Khelaifi dianggap sebagai pihak utama yang terkait dengan ketentuan ini, mengingat ia menjabat sebagai presiden Paris Saint-Germain sekaligus presiden beIN Media Group—pemilik jaringanbeIN Sports—serta sebagai anggota dewan direksi Liga Prancis.

Pejabat asal Qatar tersebut menghadapi kritik karena pengaruhnya yang potensial terhadap keputusan terkait hak siar, menurut surat kabar Prancis “L’Équipe”.

Awalnya, Majelis Nasional telah melunakkan redaksi pasal tersebut, namun komite parlemen gabungan mengembalikan teks asli yang lebih ketat, yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan menggabungkan jabatan kepemimpinan di badan-badan pengelola sepak bola dengan jabatan atau kepentingan di lembaga-lembaga penyiaran, kecuali dalam kasus yang terkait dengan saluran yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama.

Berdasarkan undang-undang baru tersebut, Al-Khelaifi tidak akan dapat melanjutkan jabatannya di badan-badan pengelola sepak bola Prancis.

Meskipun orang-orang terdekat Al-Khelaifi mengejek keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa ia memang sudah mengundurkan diri saat pemungutan suara terkait isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seorang pakar tata kelola berpendapat bahwa solusi paling sederhana adalah pengunduran dirinya dari jabatan ketua beIN Media Group, dengan kemungkinan mempertahankan pengaruhnya di dalam grup tersebut melalui penunjukan sosok yang dekat dengannya untuk memimpin perusahaan.