Ulasan Pra-Piala Dunia 2026: AS – Paraguay – Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. D Los Angeles Stadium

Pertandingan antara AS dan Paraguay akan dimulai pada 13 Juni 2026 pukul 02.00 GMT dan 21.00 EST.

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Pertandingan pembuka di Los Angeles tak bisa lebih penting lagi bagi dua tim yang ingin mengukuhkan posisi mereka di grup yang sangat kompetitif. Di bawah tekanan domestik yang intens, pelatih timnas AS Mauricio Pochettino harus membuktikan bahwa sistem tekanan tinggi dan serangan vertikalnya juga bisa bersaing di panggung dunia, meski dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari penonton tuan rumah. Mereka akan berhadapan dengan Paraguay yang tak kenal ampun dan tangguh di bawah pimpinan jenius taktik Gustavo Alfaro – yang telah mengubah tim Amerika Selatan ini menjadi kekuatan pertahanan yang mengutamakan intensitas dan clean sheet di atas segalanya. Dengan penonton yang riuh dan penuh harapan di Stadion Los Angeles yang ultra-modern, pertandingan ini memiliki semua bahan untuk menjadi klasik Piala Dunia seketika. Dengan raksasa turnamen Turki dan Australia yang sangat energik mengintai di Grup D, sebuah kesalahan di hari pertama bisa berakibat fatal. Bagi Amerika Serikat, ini adalah kesempatan untuk mengukuhkan pertumbuhan olahraga mereka di kandang sendiri, meninggalkan dekade krisis identitas di belakang, dan memamerkan evolusi teknis mereka di panggung besar. Bagi Paraguay, ini adalah puncak emosional dari absennya mereka selama 16 tahun dari sorotan sepak bola, dengan kembalinya mereka ke turnamen dunia untuk pertama kalinya sejak prestasi bersejarah mereka pada 2010. Saat sorotan lampu menerangi lapangan, tekanan besar dari pertandingan kandang akan mengubah arena ini menjadi panci bertekanan tinggi, di mana ketahanan taktis dan kemampuan menembus blok pertahanan yang kokoh akan sangat menentukan siapa yang akan membawa pulang tiga poin berharga tersebut.

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Jalan menuju Piala Dunia 2026

Perjalanan Amerika Serikat menuju Piala Dunia di kandang sendiri

Sebagai salah satu penyelenggara turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini, bersama Meksiko dan Kanada, tim nasional pria Amerika Serikat berhasil melewati proses kualifikasi regional yang melelahkan tanpa harus melalui babak-babak tersebut. Alih-alih menjalani siklus kualifikasi CONCACAF yang terdiri dari beberapa putaran, tim Amerika Serikat secara otomatis memastikan tempat mereka di turnamen ini begitu pencalonan bersama Amerika Utara disetujui oleh FIFA.

Namun, ketiadaan pertandingan kualifikasi tradisional yang krusial menjadi tantangan unik: bagaimana cara menyusun skuad yang siap bertanding di turnamen, yang hanya terbentuk melalui pertandingan persahabatan dan turnamen kontinental? Tekanan untuk tampil baik di kandang sendiri akhirnya memicu perubahan organisasi yang signifikan, dengan puncaknya penunjukan pelatih kepala Mauricio Pochettino yang banyak dibicarakan. Pochettino diberi tugas untuk mengubah generasi emas talenta individu dari Eropa menjadi tim yang solid dan memanfaatkan masa persiapan menuju turnamen untuk menguji skuad melawan lawan-lawan top dunia. Tanpa jaring pengaman berupa tabel kualifikasi, setiap pertandingan persiapan menjadi audisi di bawah tekanan tinggi, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan tim muda ini menghadapi tekanan ekspektasi penonton tuan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka akhirnya memasuki lapangan di Los Angeles.

Kelas master kualifikasi Paraguay

Berbeda jauh dengan itu, Albirroja mencapai final Piala Dunia 2026 dengan bertahan dalam pertarungan habis-habisan: tabel kualifikasi CONMEBOL yang terkenal kejam dan tanpa ampun dengan sistem round-robin. Setelah absen selama 16 tahun yang menyakitkan di panggung dunia, yang berawal dari pencapaian bersejarah mereka di perempat final 2010, Paraguay mematahkan kutukan turnamen tersebut bukan dengan serangan flamboyan, melainkan dengan menampilkan pertahanan yang luar biasa, di mana mereka hanya kebobolan 10 gol dalam 18 hari pertandingan yang intens.

Katalisator sebenarnya dari perubahan cepat ini adalah penunjukan jenius taktis Gustavo Alfaro pada Agustus 2024. Ia mewarisi tim yang mengalami kesulitan serius pada fase awal kualifikasi Amerika Selatan, namun pelatih asal Argentina ini menggunakan psikologi dan kebanggaan nasional sebagai senjata, serta dengan cara yang terkenal memotivasi para pemainnya untuk menemukan kembali "semangat juang" bersejarah yang telah lama dikaitkan dengan sepak bola Paraguay.Di bawah kepemimpinannya, Paraguay mencatatkan lonjakan legendaris di klasemen, dengan rangkaian sembilan pertandingan tak terkalahkan berturut-turut, termasuk kemenangan bersejarah dan mengesankan atas raksasa-raksasa benua Brasil, Argentina, dan Uruguay. Dengan mengubah area pertahanan mereka menjadi tembok yang benar-benar tak tertembus, tim asuhan Alfaro berhasil melewati fase akhir kualifikasi yang menegangkan dengan selamat. Mereka merebut tiket otomatis terakhir dari CONMEBOL dan dengan demikian memastikan kembalinya mereka yang emosional dan penuh perjuangan ke panggung tertinggi sepak bola internasional.

Berita Tim AS vs Paraguay

Berita Tim AS

Pelatih timnas AS, Mauricio Pochettino, telah menyusun skuad yang sangat kompetitif beranggotakan 26 pemain untuk turnamen bersejarah di kandang sendiri ini, di mana ia secara sadar mencari keseimbangan dengan memanggil delapan bintang dari MLS di samping inti generasi emas mereka di Eropa. Meskipun menjalani siklus persiapan yang menuntut, di mana identitas tim yang siap bertanding harus dibentuk tanpa jaring pengaman berupa pertandingan kualifikasi yang kompetitif, tim ini tampak sangat fokus menjelang pertandingan pembuka di Los Angeles.

Pemain sayap karismatik Christian Pulisic akan menjalani turnamen ini dengan bekal pengalamannya bersama AC Milan dan dipastikan akan menjadi starter di sayap kiri, sementara Folarin Balogun dari Monaco dan Ricardo Pepi dari PSV bersaing untuk posisi penyerang. Di lini tengah, gelandang andalan Juventus Weston McKennie dan kapten Bournemouth Tyler Adams kembali untuk menjadi tulang punggung tim. Berita besar di lini pertahanan berkisar pada pemain veteran berusia 38 tahun Tim Ream dari Charlotte FC; jika bek tengah ini bermain melawan Paraguay, ia secara resmi akan menjadi pemain tertua yang pernah membela Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA putra.

Berita Tim Paraguay

Albirroja tiba di California dengan skuad yang solid dan kontinuitas yang tinggi di lini pertahanan, setelah maraton melelahkan 18 pertandingan di kualifikasi CONMEBOL. Ahli taktik Gustavo Alfaro telah menyusun skuadnya yang terdiri dari 26 pemain tanpa masalah cedera yang berarti, dan sepenuhnya mengandalkan sekelompok pemain yang dikenal dengan gaya bermain yang tangguh dan fisik, yang sangat sesuai dengan prinsip pertahanan yang ketat.

Skuad ini memiliki pemain-pemain top dari Liga Premier di sayap, dengan Julio Enciso yang kreatif dari Brighton dan pemain sayap yang intensif Miguel Almirón dari Newcastle, yang menjamin serangan balik vertikal yang eksplosif. Namun, fondasi sebenarnya dari sistem Alfaro terletak pada tulang punggung pertahanan. Kapten Gustavo Gómez dari Palmeiras dan Omar Alderete diperkirakan akan memimpin barisan pertahanan yang sangat kokoh, yang hanya kebobolan sepuluh gol selama kualifikasi, sementara gelandang box-to-box yang luar biasa, Damián Bobadilla dari São Paulo, diperkirakan akan memulai di lini tengah bersama gelandang bertahan andalan Andrés Cubas.

Profil pelatih dan filosofi taktis

Mauricio Pochettino (Amerika Serikat)

Ditunjuk dengan tugas eksplisit untuk mengubah USMNT menjadi tim yang mampu bersaing dengan tim-tim papan atas dunia di kandang sendiri, Mauricio Pochettino membawa rekam jejak kelas dunia ke bangku cadangan Amerika. Pelatih asal Argentina ini dikenal dengan filosofi yang menuntut dan fisik, yang berakar pada tekanan balik yang agresif, struktur pertahanan yang kokoh, dan transisi vertikal yang lancar dari lini belakang.

Pochettino menerapkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang serbaguna dan menuntut komitmen fisik mutlak dari para pemainnya. Ia mengizinkan bek sayapnya untuk maju ke depan dan memanfaatkan garis pertahanan yang tinggi untuk mempersempit lapangan permainan. Tantangan taktis utamanya selama Piala Dunia ini adalah menemukan keseimbangan sempurna antara gaya menyerang berkecepatan tinggi dan mempertahankan keamanan pertahanan melawan lawan-lawan yang sinis dan suka melakukan serangan balik, yang ingin memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh barisan Amerika yang saling tumpang tindih.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Gustavo Alfaro, sosok legendaris dalam sepak bola Amerika Selatan, telah membangun reputasi tak terbantahkan sebagai arsitek pertahanan terbaik dan motivator ulung dalam sepak bola internasional. Setelah sebelumnya memimpin Ekuador di Piala Dunia 2022, Alfaro menciptakan perubahan spektakuler di Asunción dengan sangat mengandalkan pengondisian psikologis yang mendalam, identitas nasional yang bersejarah, dan pragmatisme taktis yang mutlak.

Alfaro lebih menyukai formasi pertahanan 4-3-3 atau 4-4-2 yang kokoh dan sangat fisik, yang sepenuhnya menutup ruang-ruang di tengah lapangan. Tim-timnya dilatih untuk bermain dalam blok tengah hingga belakang yang sangat disiplin dan terkoordinasi, di mana mereka rela melepaskan penguasaan bola demi membungkam para pengatur serangan lawan. Alfaro meminimalkan risiko operasional di area pertahanannya sendiri dan mengandalkan duo bek tengah yang dominan untuk mengontrol area penalti, sebelum memanfaatkan fase transisi saat permainan dilanjutkan atau memainkan pemain sayap yang eksplosif dan langsung dalam serangan balik untuk mencetak gol penentu.

Duel-duel penting dalam pertandingan antara AS dan Paraguay

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez: Pertarungan puncak tak terbantahkan dalam konfrontasi Grup D ini. Pulisic memulai turnamen sebagai ikon tak terbantahkan tim nasional AS dan akan bergerak ke dalam dari sayap kiri untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain dan memanfaatkan ruang-ruang setengah. Dalam hal ini, ia akan langsung berhadapan dengan tembok pertahanan yang dipimpin oleh kapten Paraguay yang berpengalaman, Gustavo Gómez. Bek tengah Palmeiras ini adalah raksasa sejati dalam sistem pertahanan blok rendah; kekuatan fisik, kemampuan mundur, dan dominasi udara kelas atasnya berarti Pulisic harus mengandalkan permainan kombinasi yang cepat dan rumit daripada aksi individu yang kasar untuk membongkar pertahanan.

Antonee Robinson vs Miguel Almirón: Duel taktis yang menarik antara dua pemain yang sangat paham tuntutan fisik transisi di level tinggi. Lari tumpang tindih tanpa ampun Robinson di sayap kiri menjadi inti lebar serangan Pochettino, namun posisinya akan diuji habis-habisan oleh Miguel Almirón dari Newcastle. Almirón, yang beroperasi di sisi kanan garis transisi Paraguay, memiliki kecepatan mundur yang mematikan dan intensitas kerja yang tinggi. Robinson harus mempertimbangkan dengan cermat sprint-sprintnya ke depan, karena setiap kehilangan bola yang tidak perlu akan langsung mengekspos pertahanan tim nasional Amerika Serikat terhadap sprint vertikal mematikan Almirón dalam serangan balik.

Weston McKennie vs Diego Gómez: Arena pertarungan untuk supremasi di lini tengah. McKennie menjadi motor fisik, kehadiran di udara sebagai gelandang box-to-box, dan lari-lari yang memecah barisan pertahanan bagi lini tengah Amerika Serikat. Ia akan berhadapan langsung dengan bintang muda Brighton, Diego Gómez. Gelandang tengah muda asal Paraguay ini adalah jantung taktis lini tengah Alfaro dan memadukan kemampuan melacak lawan yang sangat baik dengan ketahanan luar biasa dalam menghadapi tekanan. Pemain mana pun yang berhasil memenangkan duel untuk merebut bola kedua dan mendikte tempo distribusi bola akan memberikan keuntungan taktis yang sangat besar bagi negaranya.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Bentuk





Hasil antar tim





Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan AS vs Paraguay hari ini

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