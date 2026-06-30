Ulasan Pertandingan Spanyol vs Austria di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Los Angeles Stadium

Pertandingan Spanyol vs Austria akan dimulai pada 2 Juli 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Spanyol, juara dunia 2010, akan menghadapi Austria di babak 32 besar Piala Dunia

Spanyol, juara Piala Dunia 2010, menjadi favorit kuat untuk melaju ke babak 16 besar melawan tim Austria yang tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 dan berambisi mencapai babak gugur untuk pertama kalinya di era modern. Hadiah bagi pemenang adalah pertandingan di babak 16 besar melawan Portugal atau Kroasia.

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Bagaimana Spanyol dan Austria bisa sampai di sini

Tim Spanyol asuhan Luis De La Fuente membuktikan diri sebagai salah satu favorit pra-turnamen. Mereka belum kebobolan, dengan kemenangan 4-0 atas Arab Saudi dan 1-0 melawan Uruguay. Hasil imbang 0-0 melawan tim underdog Cabo Verde memang mengejutkan, namun juga menjadi pertanda akan adanya kejutan lain di ajang bergengsi ini. Yang menakjubkan, tak satu pun juara dari tahun 2006, 2010, dan 2014 (Italia, Spanyol, dan Jerman) yang berhasil memenangkan pertandingan sistem gugur sejak menjuarai Piala Dunia. La Roja akan berjuang keras untuk mematahkan tren ini.

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Austria mengakhiri penantian selama 72 tahun

Perjalanan Austria menuju babak ini ternyata sangat dramatis. Pada hari terakhir Grup J, semua orang mengira pertandingan antara mereka dan Aljazair hanyalah laga yang tak menentukan. Namun, kenyataannya jauh dari itu, karena pertandingan berakhir imbang 3-3 yang mendebarkan. Jika bukan karena gol penyama kedudukan melalui sundulan Sasa Kalajdzic pada menit ke-94, Austria pasti sudah tersingkir dari Piala Dunia. Kemenangan 3-1 atas Yordania dan kekalahan 2-0 dari Argentina dalam pertandingan lainnya menggambarkan betapa beragamnya performa mereka. Mereka lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1954.

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Spanyol mengandalkan pengaruh Barcelona, kekompakan tim, dan Yamal

Menit bermain bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, telah diatur dengan hati-hati. Ia hanya bermain 19 menit melawan Cape Verde, lalu 45 menit melawan Arab Saudi—di mana ia juga mencetak gol—dan 76 menit melawan Uruguay. Pemain sayap Athletic Bilbao berusia 23 tahun, Nico Williams, tidak akan diturunkan setelah cedera lamanya kambuh saat melawan Uruguay, sehingga Yamal mungkin dibutuhkan sejak awal di laga ini. Bintang Barcelona ini adalah salah satu dari delapan pemain Barca dalam skuad Spanyol yang beranggotakan 26 orang.

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Austria mengandalkan para pemain seniornya

Segalanya berpusat pada Marcel Sabitzer, pemain Dortmund yang mencatatkan penampilan ke-100nya untuk Austria saat melawan Argentina. Mantan pengatur serangan RB Leipzig ini menjadi kunci dalam setiap aksi yang dilakukan tim asuhan Ralf Rangnick, dan ia akan didukung oleh sesama pemain senior, Marko Arnautovic, yang telah mencatatkan 134 penampilan untuk timnas.

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Susunan Pemain yang Kemungkinan

Spanyol (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Austria (4-2-3-1)

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Statistik kunci & pemain berbahaya

Pemain andalan Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, telah berkontribusi langsung pada tiga dari lima gol Spanyol di turnamen ini (2 gol, 1 assist) dan telah berkontribusi pada 22 gol dalam 15 penampilan terakhirnya sebagai starter.

Lima dari enam pertandingan terakhir Austria mencatatkan lebih banyak gol setelah babak kedua daripada sebelum babak kedua.

Rekor Austria yang tidak pernah mencatatkan clean sheet dalam 12 pertandingan Piala Dunia terakhirnya dimulai sejak tahun 1982.

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Skuad 26 pemain Spanyol

Penjaga gawang: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Skuad Austria yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen).

Bek: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Gelandang: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Penyerang: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Berita tim & susunan pemain

Luis de la Fuente belum mengonfirmasi susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan, dan tidak ada cedera atau skorsing khusus yang dilaporkan untuk Spanyol menjelang pertandingan ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Ralf Rangnick juga belum mengonfirmasi susunan pemain yang diproyeksikan untuk Austria, dengan tidak ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia saat ini. Berita tim lebih lanjut akan dipublikasikan seiring berjalannya waktu.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Spanyol memasuki pertandingan ini dengan rekor tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Uruguay di babak penyisihan grup Piala Dunia, dengan gol Alex Baena menjadi penentu. Sebelumnya di babak penyisihan grup, Spanyol tampil sangat dominan melawan Arab Saudi, menang 4-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol telah mencetak sembilan gol dan kebobolan dua, menjaga dua clean sheet, serta menunjukkan konsistensi di kedua ujung lapangan.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi dalam pertandingan persahabatan pada November 2009, ketika Spanyol menang 5-1 dengan Austria sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Spanyol mengalahkan Austria 4-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada September 2001, yang digelar di tanah Spanyol. Satu-satunya hasil imbang dari tiga pertemuan yang tercatat terjadi pada Oktober 2000, ketika Austria dan Spanyol bermain imbang 1-1 di Wina selama kampanye kualifikasi yang sama. Dalam tiga pertandingan tersebut, Spanyol menang dua kali dan imbang sekali, mencetak sepuluh gol berbanding tiga gol milik Austria.

Klasemen

Spanyol finis di posisi pertama Grup H, sedangkan Austria lolos dari Grup J di posisi kedua.