Ulasan Pertandingan Prancis vs Swedia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Prancis vs Swedia: Rincian Pertandingan

World Cup - Final Stage New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Prancis vs Swedia akan dimulai pada 30 Juni 2026 pukul 21:00 GMT dan 17:00 EST.

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Favorit terkuat bertemu tim underdog yang tidak stabil di babak gugur

Prancis, yang telah dua kali menjuarai turnamen ini, akan memulai kampanye babak gugur mereka di Stadion New York New Jersey yang ikonik dengan harapan dapat mengulangi prestasi mereka di turnamen-turnamen sebelumnya. Didier Deschamps, yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan mengundurkan diri pada akhir turnamen ini, memimpin tim Prancis yang tak terkalahkan dan melaju dengan mudah melalui babak penyisihan grup.

Mereka akan menghadapi tim Swedia asuhan Graham Potter yang lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Meskipun Prancis secara historis lebih unggul, sistem gugur dalam babak ini berarti Swedia akan berusaha mengubah skenario tersebut.

Bagaimana Les Bleus dan Blågult sampai di sini

Prancis menyapu bersih semua lawannya di Grup I, mengalahkan Senegal, Irak, dan Norwegia tanpa kesulitan berarti. Kampanye grup mereka mencapai puncaknya dengan kemenangan telak 4-1 atas Norwegia, mengamankan raihan sembilan poin sempurna dengan 10 gol yang dicetak dan hanya kebobolan dua gol. Hat-trick brilian Ousmane Dembélé dalam pertandingan grup terakhir mereka menegaskan bahwa Prancis memiliki kedalaman serangan yang menakutkan di luar sang ikon, Kylian Mbappé.

Perjalanan Swedia jauh lebih berliku. Mereka lolos dari fase grup dengan susah payah mengumpulkan empat poin, bangkit dari kekalahan telak 5-1 melawan Belanda dengan mengalahkan Tunisia dan menahan imbang Jepang 1-1 pada pertandingan terakhir mereka. Pasukan Potter menyelesaikan fase grup dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh gol, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan pertahanan mereka menjelang menghadapi barisan penyerang Prancis yang sedang on fire.

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Masalah di lini pertahanan menjadi perhatian besar bagi kedua manajer

Pilihan pemain di lini belakang kemungkinan besar akan menentukan dinamika pertandingan ini. Bek tengah Prancis, William Saliba, diistirahatkan saat melawan Norwegia karena masalah punggung yang masih berlanjut, namun bek Arsenal ini diperkirakan akan bermain meski dalam kondisi sakit untuk mempertahankan posisinya sebagai starter.

Swedia menghadapi dilema struktural yang jauh lebih besar. Bek tengah Isak Hien absen karena cedera, memaksa Potter untuk merombak barisan belakangnya. Victor Lindelof diperkirakan akan mundur dari lini tengah ke posisi bek tengah untuk menutupi kekosongan tersebut, sementara bintang muda Tottenham, Lucas Bergvall, siap menggantikannya di lini tengah.

Kombinasi serangan massal versus kecepatan transisi yang cepat akan menentukan hasil pertandingan

Cetak biru taktis Prancis bertumpu pada kualitas individu yang luar biasa dan variasi serangan mereka. Deschamps lebih memilih duet gelandang tengah yang sangat disiplin, Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot, untuk mengendalikan tempo, sehingga memungkinkan playmaker yang bermain lebih ke depan seperti Michael Olise dan Désiré Doué untuk melakukan serangan berlapis di ruang setengah dan menciptakan peluang isolasi bagi Mbappé di sayap.

Senjata utama Swedia untuk melawan hal ini adalah transisi langsung dan vertikal. Anthony Elanga, yang baru saja mencetak gol jarak jauh melawan Jepang, memberikan kecepatan luar biasa bersama Alexander Isak dan Viktor Gyökeres untuk menekan garis pertahanan tinggi Prancis selama serangan balik.

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Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Prancis akan berusaha mengembalikan barisan belakang inti mereka untuk melindungi Mike Maignan, menyadari bahwa kelengahan dalam mengawasi pergerakan lawan saat tidak menguasai bola kadang-kadang membuat mereka terlihat pasif.

Sebaliknya, Swedia menghadapi tugas berat untuk menjaga gawang tetap bersih dengan formasi pertahanan yang diubah. Oliver Zetterström harus mengendalikan area penalti dengan sempurna, mengandalkan pengawalan ketat dari bek sayap untuk mencegah Dembélé dan Olise membuka celah menuju kotak penalti.

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Susunan Pemain Prancis vs Swedia yang Diperkirakan

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

Susunan Pemain Swedia vs Prancis

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Skuad Prancis yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Bek: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Gelandang: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Penyerang: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram

Skuad Swedia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterstrom

Bek: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Gelandang: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Penyerang: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Berita tim & susunan pemain

Didier Deschamps tidak melaporkan adanya pemain yang cedera atau diskors menjelang pertandingan ini, dan belum ada susunan pemain yang dikonfirmasi. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya susunan skuad.

Untuk Swedia, Graham Potter tidak dapat menurunkan bek Isak Hien, yang terdaftar sebagai cedera. Tidak ada laporan pemain yang diskors, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain 4 I. Hien

Performa

Prancis datang dalam performa luar biasa, memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan hanya kalah satu kali. Kekalahan tersebut terjadi dalam laga persahabatan pra-turnamen melawan Pantai Gading, dan tim asuhan Deschamps belum pernah kalah sejak saat itu. Di babak penyisihan grup Piala Dunia, mereka mengalahkan Senegal 3-1, Irak 3-0, dan Norwegia 4-1, mencetak sepuluh gol dalam tiga pertandingan tersebut dan hanya kebobolan dua gol. Kemenangan atas Norwegia, yang diraih berkat hat-trick Dembele, adalah yang paling meyakinkan di antara ketiganya.

Rekor Swedia dalam lima pertandingan terakhirnya lebih bervariasi. Mereka meraih satu kemenangan, dua kali imbang, dan dua kali kalah, dengan hasil-hasil tersebut menunjukkan performa yang sangat bervariasi. Kemenangan 5-1 atas Tunisia memang meyakinkan, namun kekalahan 5-1 dari Belanda di babak penyisihan grup yang sama menyoroti kesenjangan antara Swedia dan tim-tim elit di turnamen ini. Hasil imbang 1-1 dengan Jepang di pertandingan terakhir fase grup sudah cukup untuk membawa mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Dalam lima pertandingan terakhirnya, Swedia telah mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh gol.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi pada November 2020, ketika Prancis menang 4-2 di kandang dalam ajang UEFA Nations League A. Swedia memenangkan pertandingan balasan pada awal tahun yang sama, mengalahkan Prancis 1-0 di Stockholm. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Swedia, ditambah satu kemenangan Prancis lainnya dalam laga persahabatan tahun 2014. Kedua tim juga bertemu dua kali dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2016 dan 2017, dengan masing-masing tim meraih kemenangan di kandang sendiri.

Klasemen

Prancis finis di puncak Grup I, sementara Swedia lolos dari Grup F di posisi ketiga.