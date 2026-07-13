Ulasan Pertandingan Prancis vs Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Prancis vs Spanyol akan dimulai pada 14 Juli 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Raksasa-raksasa Eropa akan bertarung di semifinal Piala Dunia

Memasuki semifinal Piala Dunia ketiga berturut-turut, Prancis yang dua kali menjadi juara harus mengalahkan juara Eropa Spanyol untuk melaju ke final ketiga secara beruntun. Ini adalah prospek yang sangat menarik, dan kami memiliki semua yang perlu Anda ketahui menjelang pertarungan epik pada hari Selasa ini, dengan Argentina atau Inggris menanti mereka di pertandingan puncak pada hari Minggu.

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Bagaimana Prancis dan Spanyol bisa sampai di sini

Prancis tampil meyakinkan di turnamen ini dengan enam kemenangan beruntun, yang membuat mereka memuncaki Grup I. Les Bleus kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko, mencetak 16 gol dalam prosesnya dan belum kebobolan satu gol pun di babak gugur sejauh ini. Kemenangan 1-0 atas Paraguay menunjukkan ketangguhan mereka dalam meraih hasil meski tidak dalam performa terbaik, namun tim asuhan Didier Deschamps tampil dominan melawan tim Maroko yang sangat kokoh, meraih kemenangan 2-0 meskipun Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti. Pemain Real Madrid itu lebih dari sekadar menebus kegagalan tersebut, dengan mencetak gol dan kemudian memberikan assist kepada Ousmane Dembele untuk membawa negaranya melaju ke empat besar. Deschamps, yang memimpin timnya dalam pertandingan Piala Dunia ke-26 di ajang ini, tentu ingin mengakhiri perjalanannya dengan gemilang.

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Spanyol sempat terseok-seok di laga pembuka dengan hasil imbang 0-0 melawan Cabo Verde, namun performa mereka semakin membaik seiring berjalannya turnamen. Kemenangan di babak gugur atas Austria (3-0) dan Portugal (1-0) membawa mereka ke perempat final, di mana mereka kebobolan gol pertama mereka di turnamen ini, namun berhasil mengalahkan Belgia 2-1 untuk memastikan pertemuan ini dengan Prancis. Ini baru kali kedua Spanyol mencapai semifinal Piala Dunia dan yang pertama sejak mereka menjuarai turnamen di Afrika Selatan pada 2010.

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Mbappé tetap menjadi andalan

Dengan 20 gol Piala Dunia sepanjang kariernya, Kylian Mbappe yang berusia 27 tahun hanya tertinggal satu gol dari rekor Lionel Messi yang mencetak 21 gol di turnamen ini. Mbappe bisa menyamai rekor tersebut di sini, atau bahkan melampauinya, sebelum Messi dan Argentina bertanding melawan Inggris pada Rabu. Mbappe pasti akan menegaskan bahwa penghargaan individu tidak bisa dibandingkan dengan penghargaan tim, dan dia memang benar, tetapi ini adalah rekor yang luar biasa yang akan dia upayakan untuk ditingkatkan saat ia bertekad membawa timnya ke final lagi.

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Pemain pengganti andalan Merino bisa menjadi ancaman bagi Prancis

Bintang Arsenal, Mikel Merino, menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol penentu kemenangan dalam dua pertandingan sistem gugur sebagai pemain pengganti, berkat golnya di masa tambahan waktu saat melawan Belgia. Merino akan berusaha memberikan dampak signifikan lagi dari bangku cadangan saat menghadapi Prancis, yang para pemain penggantinya belum pernah berkontribusi langsung terhadap terciptanya gol di fase gugur.

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Apakah Spanyol merupakan tim yang menakutkan bagi Les Bleus?

Sejak awal Piala Dunia Rusia 2018, Spanyol hanya kalah satu kali dari 27 pertandingan di turnamen besar, tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir sambil mencatatkan sembilan clean sheet. Tim asuhan pelatih Luis de La Fuente telah memenangkan tujuh dari 10 pertandingan terakhir mereka melawan Prancis dan akan merasa optimis dengan peluang mereka. La Roja mengalahkan Les Bleus 2-1 di semifinal Euro 2024, dan mereka juga menang dalam laga seru 5-4 di final UEFA Nations League 2025.

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Susunan Pemain Prancis yang Kemungkinan Turun

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Susunan Pemain Spanyol yang Diperkirakan

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Prancis vs Spanyol: Fakta & angka

Sebelas dari 16 gol Prancis di Piala Dunia 2026 tercipta setelah babak kedua.

Prancis memiliki rata-rata tembakan tepat sasaran per pertandingan tertinggi di antara semua negara di Piala Dunia 2026 (7,8).

Hanya empat dari 16 pertandingan terakhir Spanyol yang berakhir dengan kedua tim mencetak gol.

Lamine Yamal telah mencetak tiga gol dalam dua penampilannya melawan Prancis hingga saat ini.

Spanyol belum pernah kalah dalam 36 pertandingan terakhirnya dalam waktu 90 menit, sejak Maret 2024 (26 kemenangan, 10 seri). Jika rekor luar biasa ini berlanjut di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia sebanyak 37 pertandingan yang dicetak pada tahun 2021.

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Skuad Prancis yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Bek: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Gelandang: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Penyerang: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Skuad Spanyol yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan, dan belum ada pengumuman resmi mengenai cedera atau skorsing. Kekhawatiran utama terkait kebugaran menjelang pertandingan ini adalah Kylian Mbappe, yang ditarik keluar saat babak perempat final melawan Maroko karena masalah pergelangan kaki. Rekaman terbaru dari kamp latihan Prancis menunjukkan dia bergerak dengan leluasa dan dalam suasana hati yang baik, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai status kebugarannya. Pembaruan lebih lanjut diharapkan menjelang kick-off.

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, juga belum merilis susunan pemain yang diproyeksikan, dan tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan. Skuad tampaknya tersedia secara penuh, dengan Lamine Yamal di antara pemain yang diperkirakan akan tampil menonjol. Setiap perubahan terkait ketersediaan pemain dari kedua tim akan diperbarui di sini seiring dengan konfirmasi informasi.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

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