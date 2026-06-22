Ulasan Pertandingan Mesir vs Iran di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Mesir vs Iran: Rincian Pertandingan

Pertandingan Mesir vs Iran akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 03:00 GMT dan 23:00 EST pada 26 Juni 2026.

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Mesir vs Iran: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Washington ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara dari Grup G ini berusaha untuk membangun atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan yang sangat intens pada Matchday 2. Setelah putaran kedua yang mengguncang dinamika awal grup—dengan Mesir menegaskan dominasinya melalui kemenangan telak 3–1 atas Selandia Baru untuk mengamankan posisi teratas, serta Iran menunjukkan kedewasaan luar biasa dengan meraih hasil imbang 0–0 yang sulit diraih melawan raksasa Eropa Belgia—ruang untuk kesalahan di Seattle Stadium (Lumen Field) kini menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke wilayah Pacific Northwest dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat dari pertandingan-pertandingan yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan dan efisien dalam mencetak gol, memanfaatkan disiplin taktis mereka untuk mempertahankan kendali atas puncak klasemen grup. Hassan akan mengandalkan titik-titik serangan dinamis inti timnya — yang dipimpin oleh keunggulan transisi bintang global Mohamed Salah, yang mencetak gol pada Matchday 2, serta penyerang Trézéguet, yang memastikan kemenangan dari bangku cadangan — untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan menembus barisan pertahanan Asia yang sangat disiplin. Di seberang mereka berdiri tim Iran yang kokoh secara struktural dan ambisius, dipimpin oleh Amir Ghalenoei. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kekar dan ketangguhan pertahanan kelas atas, Tim Melli memiliki pola permainan yang gigih serta keunggulan serangan balik yang mematikan, dipimpin oleh Mehdi Taremi dan Saman Ghoddos, yang tampil gemilang saat disiplin sempurna sangat dibutuhkan di bawah tekanan maksimal.

Diselenggarakan di Seattle Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis. Tak satu pun tim boleh mengalami keruntuhan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Mesir akan memandang pertandingan ini sebagai panggung ideal untuk memperkuat status mereka sebagai juara grup yang tak terkalahkan, sementara Iran memasuki lapangan dengan semangat tak kenal takut, bertekad mempertahankan rekor clean sheet berturut-turut, dan meraih hasil maksimal yang vital untuk menyalip lawan mereka. Dengan kemungkinan klasemen grup yang mulai jelas, betapa krusialnya memastikan tempat di babak gugur akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Selandia Baru 1–3 Mesir

Skuad asuhan Hassan menikmati kepuasan penuh dalam serangan di BC Place, Vancouver, saat penampilan tajam di babak kedua memaksa lawan mereka menelan kekalahan telak 3–1. Berupaya membangun momentum dan mengukuhkan posisi mereka di puncak grup, tim Firaun membuka pertandingan dengan mencari dominasi struktural, namun pada awalnya kesulitan menghalau peluang-peluang di area tengah.

Formasi pertahanan Mesir langsung terobek pada menit ke-15 akibat gol telak dari Finn Surman, yang memberikan momentum awal bagi All Whites. Pasukan Hassan mengandalkan penyesuaian fisik yang kokoh untuk sepenuhnya mematahkan ancaman transisi lawan sepanjang sisa babak pertama, sebelum organisasi serangan mereka mengambil alih sepenuhnya setelah jeda. Mostafa Ziko berhasil menembus pertahanan lawan dan mencetak gol penyama kedudukan yang klinis pada menit ke-58, yang sepenuhnya mengubah dinamika pertandingan. Kurang dari sepuluh menit kemudian, bintang dunia Mohamed Salah memanfaatkan ruang kosong di kotak penalti, mencetak gol klinis pada menit ke-67 untuk membawa Mesir unggul. Saat Selandia Baru gencar menyerang, pemain pengganti Trézéguet memastikan tiga poin pada menit ke-82 dengan tendangan penutup yang spektakuler, sehingga Mesir tetap kokoh di puncak Grup G.

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Belgia 0–0 Iran

Pasukan Ghalenoei menampilkan permainan yang sangat disiplin dan penuh ketangguhan di Los Angeles Stadium, menjaga gawang tetap bersih tanpa kebobolan untuk meraih hasil imbang 0–0 yang sangat penting melawan tim raksasa dunia, Belgia. Tim Melli langsung menguasai ruang-ruang pertahanan secara total, membatasi jalur umpan di tengah lapangan, dan mengganggu ritme serangan awal lawan sejak menit ke-2.

Rencana taktis mereka yang sempurna diuji habis-habisan saat Belgia mencoba mengubah formasi, namun organisasi struktural Iran yang kokoh sepenuhnya menguasai permainan di kedua babak. Skema pertahanan Ghalenoei berhasil menetralisir ancaman bintang-bintang elit seperti Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne, menutup ruang-ruang di tengah lapangan dan mempersempit jalur transisi bahkan setelah tim Eropa itu bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah yang diterima Nathan Ngoy pada menit ke-67. Barisan pertahanan heroik Iran berhasil mengamankan sisa menit pertandingan untuk meraih satu poin yang diperoleh dengan susah payah, sekaligus mengamankan peluang vital di turnamen ini menjelang pertandingan terakhir fase grup.

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Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Mesir (Hossam Hassan)

Hassan tidak perlu meninggalkan skema serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan tim Firaun meraih momentum penting di awal turnamen. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, dan keunggulan transisi yang didorong oleh opsi serangan yang dinamis membuktikan bahwa Mesir memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk mengendalikan pertandingan di panggung global.

Namun, Hassan harus memastikan timnya tetap fokus penuh dalam bertahan saat menghadapi tim-tim yang mampu menguasai bola secara efisien. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, formasi serangan agresif Mesir sesekali meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap mereka merangsek jauh ke sepertiga akhir lapangan, meskipun mereka berhasil meraih kemenangan telak 3–1 atas Selandia Baru. Melawan tim Iran yang dibangun di atas fondasi fisik dan atletis yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat dalam proses transisi akan berakibat fatal. Penyesuaian utama yang harus dilakukan Hassan harus berfokus pada poros gelandang bertahan—khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari gelandang jangkarnya untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Asia mengisolasi bek tengahnya.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei tidak perlu sepenuhnya mengubah pola pragmatis yang membuat timnya mengendalikan menit-menit akhir pertandingan saat barisan pertahanan yang kokoh memastikan hasil imbang 0–0 yang vital melawan Belgia di Los Angeles. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran fisik di lini tengah tetap menjadi aset andalan, namun Matchday 3 menuntut penyesuaian serangan yang tajam dalam cara tim mengontrol dan menggerakkan bola saat memburu kemenangan.

Melawan blok tinggi agresif Mesir, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan penguasaan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Ghalenoei harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan pemimpin-pemimpin senior di lini tengah seperti Saman Ghoddos untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Iran melakukan serangan, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Mesir yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Mesir akan menjadi kunci untuk memecah formasi kompak mereka. Perluasan ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pemain andalan Mehdi Taremi, sehingga mencegah serangan tercekik sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

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Berita tim Mesir

Tantangan utama Hassan menjelang laga di Seattle Stadium yang canggih ini adalah meningkatkan efisiensi timnya di sepertiga akhir lapangan sambil mengelola beban fisik para bintang utamanya. Beruntung bagi tim Afrika Utara ini, mereka keluar dari kemenangan 3–1 yang penuh gairah atas Selandia Baru tanpa kekhawatiran cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Hassan memiliki skuad yang sangat kompetitif untuk dipilih.

Mesir akan membangun permainan mereka berdasarkan formasi taktis 4-2-3-1 yang telah teruji. Kiper Mostafa Shobeir akan tetap mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang, mengandalkan perlindungan berkelanjutan dari barisan pertahanannya. Bek tengah Hamdi Fathy dan Yasser Ibrahim akan melanjutkan kemitraan pertahanan mereka, diapit oleh bek sayap Ahmed Fotouh di sisi kiri dan Mohamed Hany di sisi kanan.

Formasi lini tengah tetap sama seperti pada pertandingan sebelumnya untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Mohanad Lasheen — yang harus berhati-hati setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2 — dan Marwan Attia akan memimpin lini tengah guna memastikan stabilitas transisi dan intensitas fisik. Di depan mereka, Emam Ashour beroperasi di posisi serang, diapit oleh bintang dunia Mohamed Salah dan pencetak gol pada Matchday 2, Mostafa Ziko, di sayap-sayap untuk mempercepat ritme penguasaan bola. Di lini depan, titik fokus tak terbantahkan dari ancaman serangan Mesir tetaplah penyerang tunggal Omar Marmoush, yang akan memimpin lini depan dengan percaya diri untuk menjadi tumpuan di jalur serangan tengah.

Berita tim Iran

Ghalenoei menghadapi teka-teki pemilihan pemain yang jauh lebih mudah namun sama rumitnya saat ia mempersiapkan timnya untuk mengamankan tempat di babak gugur dari Grup G. Topik pembicaraan terbesar seputar Tim Melli adalah mengelola beban fisik yang sangat besar dan momentum psikologis dari hasil imbang 0–0 yang diraih dengan susah payah melawan Belgia, yang menuntut pergeseran pertahanan yang melelahkan dan berintensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Untungnya, Ghalenoei memiliki skuad yang sepenuhnya fit tanpa kekhawatiran soal skorsing.

Fondasi struktural inti Iran akan berpusat pada formasi 4-3-3 yang sangat disiplin dan fleksibel. Di lini belakang, bek tengah Hossein Kanaanizadegan dan Shojae Khalilzadeh akan menjadi tumpuan di lini tengah, diapit oleh bek sayap Ehsan Hajsafi di sayap kiri dan Sadegh Hardani di sayap kanan. Kiper andalan Alireza Beiranvand diharapkan terus memberikan perlindungan kokoh setelah penampilannya yang gemilang tanpa kebobolan saat melawan Belgia.

Lini tengah akan berusaha mengendalikan tempo dan mengatur ritme penguasaan bola. Saeid Ezatolahi — yang masih membawa kartu kuning dari Matchday 2 — akan melindungi barisan pertahanan bersama Ramin Rezaeian dan Saman Ghoddos di jantung lini tengah untuk membatasi jalur transisi tengah Mesir. Di lini depan, barisan penyerang siap untuk bertarung habis-habisan; penyerang andalan Mehdi Taremi akan memimpin serangan di jalur tengah, didukung penuh oleh Arash Nemati di sayap kiri dan Mohammad Mohebi di sayap kanan untuk memberikan percikan krusial di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan guna menghukum tim Firaun saat mereka melakukan serangan balik.

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Pertandingan kunci Mesir vs Iran

Mohamed Salah vs Shojae Khalilzadeh

Setelah tampil sebagai titik fokus yang berbahaya dalam serangan Hassan, Salah tetap menjadi ujung tombak lini depan Mesir yang penuh energi dan percaya diri. Salah beroperasi dengan mulus di belakang striker untuk memimpin serangan kreatif melawan Selandia Baru, dan mencetak gol dengan sangat akurat. Untuk memecah formasi pertahanan Iran yang kuat secara fisik, peran Salah akan sangat penting; ia harus menggunakan pergerakan cerdas, kemampuan menggiring bola yang eksplosif, dan kerja keras yang gigih untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik pemain yang mengawalnya keluar dari posisinya, dan membuka saluran penting di sepertiga akhir lapangan agar ancaman dari sayap seperti Mostafa Ziko dapat dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Shojae Khalilzadeh, yang menjadi pilar pertahanan krusial di barisan belakang asuhan Ghalenoei. Khalilzadeh memimpin blok pertahanan tengah pada laga terakhir Iran, berusaha mempertahankan soliditas barisan empat bek di bawah tekanan hebat saat menghadapi Belgia. Meskipun struktur pertahanan Iran sempat mengalami momen-momen sulit, Khalilzadeh memiliki atribut fisik kelas atas dan dominasi di udara untuk menantang para penyerang elit. Ia harus tetap fokus sepenuhnya dan berkomunikasi dengan sempurna di area tengah bersama Hossein Kanaanizadegan, memastikan ia memanfaatkan posisinya untuk menetralisir pergerakan tajam Salah ke tengah dan mencegah Mesir mendapatkan momentum transisi sejak awal.

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Mohanad Lasheen vs Saman Ghoddos

Sebagai jantung dan mesin dinamis lini tengah Mesir pada Matchday 2, Mohanad Lasheen ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka barisan pertahanan lawan bagi tim Firaun. Lasheen tampil gemilang di jantung lini tengah saat melawan Selandia Baru, maju ke depan untuk memberikan dorongan fisik yang vital dan menggerakkan transisi serangan timnya. Melawan Iran, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan menyuplai pergerakan lebar yang eksplosif dari rekan-rekannya. Jika Lasheen—yang harus berhati-hati setelah mendapat kartu kuning—diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan belakang, visinya akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Iran.

Gelandang andalan Iran, Saman Ghoddos, berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu. Ia menjadi tumpuan lini tengah pada Matchday 2, berusaha memberikan perlindungan taktis selama pertandingan sulit melawan Belgia. Kerja defensifnya saat tidak menguasai bola dan disiplin transisinya akan diuji secara maksimal di Seattle Stadium. Ghoddos harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan di lini tengah, Saeid Ezatolahi, untuk mempersempit ruang di tengah, menekan titik-titik awal pembangunan serangan Lasheen, dan melindungi empat pemain belakangnya guna memastikan tim Afrika itu tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Iran bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup G saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup G telah membentuk struktur yang sangat dinamis dan kompetitif. Mesir dengan nyaman memimpin klasemen dengan empat poin dan selisih gol +2, setelah menempatkan diri mereka dalam posisi kuat untuk babak gugur berkat kemenangan telak 3–1 atas Selandia Baru.

Hal ini membuat Iran berada di posisi kedua dengan dua poin dan selisih gol yang netral (0), berada dalam posisi imbang poin dengan Belgia (dua poin, selisih gol 0) setelah Tim Melli meraih hasil imbang 0–0 yang penuh perjuangan melawan raksasa Eropa tersebut. Selandia Baru tetap terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin. Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di Seattle Stadium ini menjadi titik krusial secara matematis bagi kedua negara saat mereka berjuang untuk mengamankan kualifikasi otomatis atau menyelamatkan skenario wild-card menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Mesir menang

Kemenangan bagi tim asuhan Hassan akan mengantarkan Firaun mengumpulkan tujuh poin, sekaligus memastikan lolos otomatis ke Babak 32 Besar sebagai pemuncak grup. Sebaliknya, hasil ini akan membuat Iran tetap tertahan di dua poin. Bergantung pada hasil pertandingan Belgia melawan Selandia Baru yang berlangsung bersamaan, kekalahan Iran berpotensi membuat mereka tergeser ke peringkat ketiga atau keempat, sehingga sepenuhnya menghilangkan harapan pada skenario wildcard atau bahkan memaksa mereka tersingkir dari turnamen.

Jika Iran menang

Jika pasukan Ghalenoei berhasil mengamankan tiga poin penuh, hal itu akan melengkapi kampanye fase grup yang spektakuler bagi tim Asia tersebut. Dengan mengumpulkan lima poin, Iran akan mampu menyalip Mesir dan memastikan lolos otomatis ke Babak 32 Besar dengan momentum psikologis yang maksimal sebagai juara grup atau runner-up, tergantung pada selisih gol Belgia dalam pertandingan paralel. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Mesir terjebak di empat poin, memaksa mereka bergantung pada hasil pertandingan paralel atau berharap lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik yang mendapat wildcard.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Washington akan membuat Mesir nyaman dengan lima poin dan lolos dengan aman ke babak gugur sebagai juara grup, asalkan Belgia tidak membalikkan selisih gol yang sangat timpang. Bagi Iran, mengumpulkan tiga poin akan membuat mereka tetap berada di posisi kedua jika Belgia juga bermain imbang atau jika Selandia Baru berhasil merebut poin dari Setan Merah tanpa skor yang telak. Meskipun hasil imbang mencegah eliminasi matematis secara langsung, finis di posisi ketiga dengan tiga poin dan selisih gol yang sepenuhnya netral (0) memaksa mereka menunggu hasil akhir dari grup-grup lain, di mana perolehan tiga poin membuat peluang bertahan sangat tidak pasti dibandingkan dengan kelompok yang lebih aman dengan empat poin.

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Mesir, Hossam Hassan, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan menjelang pertandingan ini, dan tidak ada laporan mengenai cedera atau skorsing yang mengkhawatirkan bagi tim "Firaun". Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off begitu berita resmi mengenai tim tersedia.

Manajer Iran, Amir Ghalenoei, juga belum merilis susunan pemain yang diproyeksikan, dengan tidak ada laporan cedera atau skorsing saat ini untuk Tim Melli. Informasi lebih lanjut mengenai skuad diharapkan akan tersedia menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Mesir telah mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Selandia Baru pada 22 Juni, hasil yang memberikan tim "Firaun" kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Belgia pada laga pembuka turnamen dan kalah 2-1 dari Brasil dalam laga persahabatan pada bulan Juni. Mesir juga mengalahkan Rusia 1-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Spanyol dalam lima pertandingan tersebut.

Iran meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, tanpa mengalami kekalahan dalam rentetan tersebut. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 melawan Belgia pada 21 Juni, dan sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 dengan Selandia Baru pada 16 Juni dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Iran mengalahkan Mali 2-0, Gambia 3-1, dan Kosta Rika 5-0 dalam tiga pertandingan sebelum turnamen ini. Tim asuhan Ghalenoei telah mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut, meskipun mereka belum mencetak gol dalam dua penampilan di Piala Dunia.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk lima pertemuan sebelumnya antara Mesir dan Iran. Catatan historis resmi untuk pertandingan ini akan diperbarui ketika informasi tersedia.

Klasemen



