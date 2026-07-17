Spanyol vs Argentina: Rincian Pertandingan

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Spanyol vs Argentina akan dimulai pada hari Minggu, 19 Juli 2026 pukul 19:00 GMT / 15:00 EST / 21:00 SAST.

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Raksasa sepak bola akan saling berhadapan dalam pertandingan puncak di New Jersey

Sebuah laga epik yang benar-benar melintasi generasi akan menjadi sorotan utama di final Piala Dunia FIFA 2026 saat juara Eropa Spanyol berhadapan dengan juara dunia bertahan Argentina di East Rutherford. Luis de la Fuente telah memimpin tim La Roja yang dominan dan tak bercela secara taktik, yang telah menguasai turnamen ini tanpa pernah tertinggal satu menit pun dalam perjalanan mereka menuju final. Disiplin taktis mereka terpancar jelas dalam kemenangan 2-0 yang tenang di semifinal melawan Prancis.

Yang menghalangi langkah mereka adalah tim Argentina asuhan Lionel Scaloni yang tak kenal lelah, yang bertekad menjadi negara pertama sejak Brasil pada 1962 yang berhasil menjuarai Piala Dunia dua kali berturut-turut. Berbeda dengan lawan mereka, La Albiceleste telah berjuang melewati rintangan yang sangat berat untuk sampai ke sini, melakukan comeback dramatis di menit-menit akhir dan bertahan dalam pertarungan perpanjangan waktu — yang terbaru adalah membalikkan keadaan di semifinal melawan Inggris dengan gol-gol di menit-menit akhir dari Enzo Fernández dan Lautaro Martínez untuk memastikan kemenangan 2-1.

Bagaimana La Roja dan La Albiceleste bisa sampai di sini

Perjalanan Spanyol dibangun di atas fondasi pertahanan yang kokoh, dengan mencatatkan enam clean sheet dalam tujuh pertandingan dan hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen (dalam kemenangan 2-1 atas Belgia di perempat final). Setelah melaju mulus di babak penyisihan grup, La Roja menyingkirkan Austria 3-0 di babak 32 besar dan mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar, sebelum menetralkan Kylian Mbappé dan Prancis di semifinal untuk memastikan tiket mereka.

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Perjalanan Argentina menjadi bukti ketangguhan yang luar biasa. Setelah melewati babak penyisihan grup dengan sempurna, mereka harus melalui perpanjangan waktu melawan Cape Verde, tertinggal dua gol dari Mesir dengan sisa 10 menit pertandingan, dan lolos dari adu penalti melawan Swiss. Di semifinal melawan Inggris, mereka tertinggal hingga menit ke-85 sebelum kejeniusan kreatif Lionel Messi menghasilkan dua gol cepat yang memastikan tempat mereka di pertandingan puncak hari Minggu.

Tiga pertarungan kunci yang bisa menentukan hasil Final

Lamine Yamal vs Lionel Messi (Narasi antar generasi)

Meskipun tidak berhadapan langsung satu sama lain, nasib akhir trofi ini bergantung pada pundak mereka. Di usia 39 tahun, Messi sedang memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya dan telah menjadi pemain terbaik turnamen ini dengan delapan gol dan empat assist. Sebaliknya, Yamal yang berusia 19 tahun mewakili masa depan. Meskipun remaja ini hanya mencetak satu gol dan satu assist musim panas ini, gaya permainannya yang langsung dan ancaman dari sayap kanan tetap menjadi senjata paling eksplosif Spanyol.

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Rodri vs Enzo Fernández (Mesin penggerak lini tengah)

Pertarungan di lini tengah ini akan menentukan tempo pertandingan. Rodri tampil brilian, menjadi tumpuan lini tengah Spanyol, menghentikan serangan balik lawan, dan mengendalikan transisi penguasaan bola. Ia akan bertugas mengawasi Enzo Fernández, yang tampil gemilang untuk Argentina dengan dua gol di turnamen ini. Fernández terus berusaha memanfaatkan ruang di luar kotak penalti, terutama saat berlari menyambut umpan tarik dari Messi, sehingga kesadaran spasial Rodri menjadi kunci.

Mikel Oyarzabal vs Cristian Romero & Lisandro Martínez (Duel fisik)

Mikel Oyarzabal, yang telah mencetak lima gol dan satu assist, akan memimpin lini depan La Roja. Bermain di posisi tengah, ia akan menghadapi pasangan bek tengah yang sangat agresif dan kuat secara fisik, yaitu Cristian Romero dan Lisandro Martínez. Duo Argentina ini tidak pernah menghindar dari duel, dan kemampuan mereka untuk membungkam penyerang Spanyol tersebut sambil tetap disiplin akan sangat penting dalam mencegah para penyerang sayap Spanyol memanfaatkan ruang-ruang sempit.

Susunan pemain yang kemungkinan diturunkan

Luis de la Fuente memiliki skuad yang sepenuhnya fit untuk dipilih, artinya susunan starting XI utamanya tetap utuh, dipimpin oleh Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí di lini belakang.

Untuk Argentina, Lionel Scaloni memiliki skuad yang lengkap. Keputusan taktis utamanya terletak di lini depan, di mana Julian Álvarez diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai starter di depan Lautaro Martínez berkat tekanan defensifnya yang intens, yang sangat penting untuk mengganggu pembangunan serangan Spanyol dari lini belakang.

Susunan Pemain Spanyol yang Kemungkinan Diturunkan vs Argentina

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Susunan Pemain Argentina vs Spanyol

E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

Berita tim & skuad

Spanyol dilatih oleh Luis de la Fuente untuk final ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi, dan susunan pemain kemungkinan belum dirilis pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, juga belum mengonfirmasi susunan pemain inti. Tidak ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang tercantum dalam data yang tersedia. Pembaruan akan menyusul menjelang final.

Performa

Spanyol telah memenangkan kelima pertandingan mereka di Piala Dunia ini tanpa kehilangan satu poin pun. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal pada 14 Juli. Sebelumnya di babak gugur, mereka mengalahkan Belgia 2-1 dan Portugal 1-0, serta mencatatkan kemenangan 3-0 atas Austria. Satu-satunya hasil tandang mereka dalam lima pertandingan terakhir adalah kemenangan 1-0 atas Uruguay. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol telah mencetak tujuh gol dan kebobolan satu gol, serta beberapa kali menjaga gawang tetap bersih.

Argentina juga telah memenangkan kelima pertandingan Piala Dunia mereka. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Inggris di babak semifinal pada 15 Juli, dengan gol-gol di menit-menit akhir dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez yang membalikkan keadaan. Sebelumnya, mereka mengalahkan Swiss 3-1 dan mencatatkan dua kemenangan beruntun 3-2 atas Mesir dan Cabo Verde. Tim asuhan Scaloni telah mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan lima gol, menjadikan mereka tim dengan serangan paling produktif di turnamen ini menjelang final.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara Spanyol dan Argentina dalam data yang tersedia adalah pertandingan persahabatan pada 27 Maret 2018, saat Spanyol menang 6-1. Sebelumnya, Argentina mengalahkan Spanyol 4-1 dalam pertandingan persahabatan pada September 2010, dan Spanyol menang 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada November 2009. Spanyol juga menang 2-1 dalam pertandingan persahabatan pada Oktober 2006. Dari empat pertemuan yang tercatat, Spanyol mencatatkan tiga kemenangan, sedangkan Argentina satu kali menang.

Klasemen

Spanyol finis di puncak Grup H pada babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026. Argentina memenangkan Grup J dan lolos ke babak gugur.