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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

UEFA menghormati Mbappe dan Guler sebelum laga Inter Milan, apa alasannya?

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
K. Mbappe
A. Guler
Spanyol
Italia
Prancis
Turki

Duel puncak yang menggetarkan di Liga Champions

Badan Sepakbola Eropa "UEFA" memberikan penghargaan kepada duo Real Madrid, Kylian Mbappe dan Arda Guler, sebelum pertandingan melawan Inter Milan pada hari Selasa ini.

Real Madrid menjamu Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu, pada pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa pada periode sebelum pertandingan, yang mencakup sejumlah acara seperti mengheningkan cipta untuk mengenang para korban di Nepal dan China serta dukungan terang-terangan dari Stadion Bernabeu untuk Ceuta, Badan Sepakbola Eropa memberikan dua penghargaan kepada para pemain Real Madrid, atas pencapaian mereka pada edisi sebelumnya di Liga Champions Eropa.

Real Madrid tidak meraih gelar, karena tersingkir di perempat final di tangan Bayern Munich, tetapi Badan Sepakbola Eropa "UEFA" memberikan penghargaan pemain muda terbaik pada edisi terakhir kepada Arda Guler, yang mencetak dua gol di Stadion Allianz Arena.

 Pemain Turki tersebut, yang absen dari pertandingan malam ini melawan Inter Milan, menerima penghargaan itu dengan pakaian biasa.

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Setelah itu, Mbappe menerima penghargaannya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions Eropa terakhir. Tidak ada penyerang lain yang menyamai jumlah gol penyerang Prancis tersebut yang mencapai 15 gol dalam 11 pertandingan.

 Dengan demikian Kylian menambahkan penghargaan pencetak gol terbanyak Eropa ke penghargaan Pichichi yang ia raih di Liga Spanyol musim 2025-2026. 

Duo Real Madrid menerima kedua penghargaan tersebut dari Luis Figo, yang juga merupakan mantan pemain klub Kerajaan itu.



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