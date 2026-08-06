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Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

UEFA mengabaikan permintaan khusus dari kiper baru Ajax, Ter Stegen

Ajax vs Shelbourne
Ajax
Shelbourne
Conference League Qualification
M. ter Stegen

UEFA untuk sementara belum mengabulkan permintaan khusus Marc ter Stegen. Dalam lembar pertandingan resmi untuk duel antara Ajax dan Shelbourne, kiper Jerman itu masih tercantum sebagai Marc-André ter Stegen.

Preferensi nama pelatih Ajax, Míchel Sánchez, juga belum diadopsi oleh badan sepak bola Eropa tersebut (alih-alih hanya Míchel).

Ajax pada Selasa mengumumkan kedatangan Ter Stegen ke publik dan dalam seluruh komunikasinya, secara mencolok, tidak menyebut sang kiper sebagai 'Marc-André'. Pemain pinjaman berusia 34 tahun dari FC Barcelona itu secara konsisten disebut klub Amsterdam tersebut sebagai 'Marc ter Stegen'.

Pilihan itu diambil atas permintaan tegas sang kiper sendiri. “Ternyata ini atas permintaan kiper Jerman itu, yang mulai sekarang di Ajax bernama Marc ter Stegen,” tulis De Telegraaf sebelumnya mengenai perubahan yang mencolok tersebut.

Ter Stegen juga telah menyesuaikan namanya di akun media sosial pribadinya. Penjaga gawang berpengalaman itu kini di Instagram juga menyebut dirinya Marc ter Stegen, sehingga Ajax langsung mengadopsi preferensinya.

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Ajax
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Shelbourne
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Di dalam klub, selain itu, juga ada kesepakatan yang jelas mengenai nama pelatih baru. Pelatih asal Spanyol itu disebut Míchel Sánchez saat penyebutan pertama dan kemudian cukup Míchel, tetapi UEFA untuk sementara tetap berpegang pada registrasinya sendiri.

Ter Stegen harus puas dengan tempat di bangku cadangan pada laga resmi pertamanya sebagai pemain Ajax. Míchel memilih Maarten Paes di bawah mistar melawan Shelbourne, sementara Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo, dan Tolu Arokodare juga tidak tampil sebagai starter.

Daley Blind menjadi satu-satunya pemain baru yang langsung tampil sebagai starter dalam duel pada babak kualifikasi Conference League. Ajax akan memainkan leg pertama pada Kamis malam di Amsterdam dan pekan depan bertolak ke Irlandia untuk leg kedua melawan Shelbourne.

Susunan pemain Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Susunan pemain Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.



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