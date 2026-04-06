"UEFA" menempatkan Barcelona dan Atlético di hadapan rekor negatif mereka

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Rumania, Stefan Kovac, untuk memimpin leg pertama perempat final Liga Champions antara Barcelona dan Atlético Madrid, yang akan digelar Rabu mendatang di Stadion Camp Nou.

Kovács (41 tahun) merupakan salah satu wasit terkemuka di kancah Eropa, dan memiliki rekam jejak yang cemerlang yang mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya oleh UEFA.

Ia juga ditunjuk untuk memimpin final Liga Champions Eropa terakhir antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain, sehingga menjadi wasit pertama yang memimpin final ketiga turnamen klub Eropa terbesar: final Liga Konferensi Eropa 2022 antara Roma dan Feyenoord, final Liga Europa musim 2023-2024 antara Atalanta dan Bayer Leverkusen, serta final Liga Champions.

Selain itu, Kovač telah memimpin banyak pertandingan baik untuk Barcelona maupun Atlético, namun tidak ada satupun dari keduanya yang menang dalam pertandingan yang dipimpin Kovač sebagai wasit, baik di Liga Spanyol maupun di kompetisi kontinental.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mencatat bahwa pertandingan Rabu ini akan menjadi yang ketujuh bagi Kovač di edisi musim ini dari Liga Champions, di mana ia sebelumnya pernah memimpin pertandingan untuk Los Rojiblancos, namun belum pernah memimpin pertandingan sebelumnya untuk Los Blaugranas di turnamen ini.

Baca selengkapnya:

Real Madrid adalah tim Spanyol yang paling sering dipimpin Kovač di Spanyol (lima pertandingan), dengan empat kekalahan dan satu hasil imbang musim ini.

Sedangkan bagi Barcelona, ini akan menjadi pertandingan ketiga yang dipimpin Kovač untuk klub Catalan tersebut, yang belum pernah merasakan kemenangan di bawah kepemimpinannya hingga saat ini.