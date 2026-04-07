UEFA memilih Pemain Terbaik Pertandingan Real Madrid vs Bayern Munich

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan pemenang penghargaan Pemain Terbaik dalam pertandingan Real Madrid melawan Bayern Munich, yang digelar pada Selasa malam ini, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, dan mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Luis Díaz dan Harry Kane mencetak dua gol Bayern Munich pada menit ke-41 dan ke-46, sementara Kylian Mbappé mencetak satu-satunya gol Real Madrid pada menit ke-74.

UEFA memilih kiper veteran Jerman Manuel Neuer, kapten Bayern Munich, sebagai Man of the Match, karena penampilannya yang gemilang dan berhasil menggagalkan lebih dari satu peluang emas pemain Real Madrid, terutama duet Mbappé dan Vinícius Júnior.

UEFA mengatakan melalui situs resminya: "Manuel Neuer meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan." Kelompok pengamat teknis UEFA menambahkan: "Dia menunjukkan ketenangan luar biasa pada momen-momen krusial, melakukan penyelamatan yang sangat penting, dan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam duel satu lawan satu."

Neuer kini naik ke peringkat kesembilan bersama dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak di kompetisi klub Eropa sepanjang sejarah, sejajar dengan Gianluigi Buffon, Lionel Messi, dan Thomas Müller dengan 167 pertandingan.

Neuer membutuhkan dua pertandingan lagi untuk menyamai rekor Robert Lewandowski di peringkat kedelapan, sementara Cristiano Ronaldo memimpin daftar tersebut dengan 197 pertandingan.

Perlu dicatat bahwa pertandingan leg kedua akan digelar di Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan siapa yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang dari laga Paris Saint-Germain melawan Liverpool.

Baca juga: Diaz mengikuti jejak Hakimi di Liga Champions



