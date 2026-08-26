Aturan "Laga Terlarang" Memanaskan Undian Liga Champions: UEFA Larang Duel Anfield antara Liverpool dan Real MadridDalam sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengubah bentuk undian Liga Champions Eropa, Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" mengungkap aturan baru yang akan menghalangi para penggemar sepak bola dari salah satu duel klasik paling ternama di benua ini.

Seluruh mata tertuju pada esok, Kamis, ke arah prosesi undian babak grup, di mana tim-tim akan mengetahui jalur mereka dalam delapan pertandingan pertama (empat di kandang dan empat di tandang), namun Real Madrid dan Liverpool sudah mengetahui sebelumnya bahwa pertemuan mereka di Stadion Anfield mustahil terjadi musim ini.

Penyebabnya kembali kepada aturan baru yang disahkan UEFA untuk mencegah pengulangan yang membosankan, di mana badan tersebut berupaya agar tidak terjadi pengulangan pertandingan yang sama di stadion yang sama dalam tiga edisi berturut-turut. Berdasarkan hal itu, pertandingan yang telah dimainkan dua kali secara berurutan di stadion yang sama disingkirkan dari undian ketiga.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", aturan ini berlaku sepenuhnya pada duel Liverpool dan Real Madrid, karena klub Los Blancos telah mengunjungi Stadion Anfield pada dua edisi terakhir, kalah 2-0 pada dua musim lalu, kemudian kembali kalah 1-0 pada musim lalu dalam pertandingan yang hambar bagi tim putih tersebut. Oleh karena itu, UEFA memutuskan untuk melindungi turnamen dari pengulangan skenario tersebut untuk ketiga kalinya.

Namun larangannya tidak sepenuhnya

Aturan baru ini membawa pengecualian yang menarik, karena larangan tersebut hanya berlaku untuk penyelenggaraan pertandingan di Anfield, sementara pintu tetap terbuka untuk menggelarnya di Santiago Bernabeu. Dan karena dua pertemuan terakhir digelar di Inggris, maka undian bisa saja menempatkan Liverpool di jalur Real Madrid, tetapi kali ini di Madrid dan bukan di Liverpool.

Ini berarti Real Madrid dipastikan tidak akan menjalani perjalanan penuh risiko ke Anfield, namun mereka tetap bisa menjamu Liverpool di kandang sendiri.

UEFA menjelaskan bahwa aturan ini hanya berlaku pada babak grup, dan tidak mencakup babak gugur. Jadi jika jalur Real Madrid dan Manchester City bersilangan misalnya, meski pertemuan mereka berulang dalam 8 edisi terakhir, mereka tetap harus bermain melawan satu sama lain tanpa batasan apa pun.

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Adapun Barcelona, tidak memiliki pertandingan "terlarang" musim ini, karena mereka tidak menghadapi lawan yang sama dua kali berturut-turut di stadion yang sama dalam dua edisi terakhir. Namun aturan tersebut akan mulai diterapkan pada mereka di masa mendatang, sehingga jika mereka menghadapi Paris Saint-Germain di kandang sendiri tahun ini di Montjuic setelah pertemuan musim lalu, maka mereka akan dilarang menghadapinya lagi pada musim 2027-2028.